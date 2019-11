Jandroković oštar kao nikad dosad: Ima ideju što s onima koji pozivaju na ispaljivanje metka u čelo

Autor: Dnevno

Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković najavio je u ponedjeljak da će svi članovi stranke koji su putem WhatsApp grupa slali poruke mržnje, pozivali na nasilje i zagovarali nelojalnost HDZ-u biti sankcionirani.

“Ovdje se radi o porukama mržnje, pozivima na nasilje, porukama koje zagovaraju nelojalnost HDZ-u, koje pozivaju naše članove da glasaju za druge kandidate. To je neprihvatljivo ponašanje. Svatko, naravno, može govoriti slobodno, ali ne može pozivati na nasilje i fizičku likvidaciju drugih osoba s kojima se politički ne slaže. Onaj tko želi takvo što izgovarati ne može biti član HDZ-a”, izjavio je Jandroković nakon predstavljanja programa HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović.

Najavio je da će uputiti preporuke županijskim organizacijama HDZ-a da vide “koji su se to ljudi služili takvim rječnikom”, a njegov je osobni stav da takvima nema mjesta u HDZ-u.

“Naše županijske organizacije najprije će ispitati o kojim se ljudima radi i što su točno govorili. Nakon toga oni koji su prešli dopuštenu crtu dobit će prijedlog svojih županijskih organizacija prema časnim sudovima da ih se na određeni način sankcionira. Moguće je i isključivanje”, rekao je Jandroković.

Istaknuo je kako je takvo ponašanje za osudu u svakoj normalnoj organizaciji, pa takve osobe ne mogu biti u HDZ-u. “Ako netko misli da je normalno za drugog čovjeka reći kako mu treba ‘ispaliti metak u čelo’ ili da ga treba pustiti niz rijeku ili ako iznosi poruke mržnje prema onima koji drugačije misle i ako mi to ponašanje sankcioniramo, a netko nas optuži da smo stranačka policija – neka to čini, ali zna se na kojim vrijednostima počivaju demokratska društva i demokratske stranke. Mi ovdje branimo demokraciju i svjetonazor HDZ-a, oni koji to ne razumiju i koriste ovakav način govora, koji pozivaju na likvidacije i mržnju, tima nema mjesta u HDZ-u. To svima mora biti jasno”, rekao je Jandroković.





To će, smatra, pomoći i HDZ-ovoj kandidatkinji za predsjednicu Kolindi Grabar-Kitarović koja poziva da se međusobno uvažavamo i toleriramo, koja je pozitivna, što će u konačnici biti presudno jer će to ljudi prepoznati. “To će joj samo pomoći jer ćemo iz HDZ-a ukloniti one koji navijaju za Škoru. Dakle, to joj može biti samo pozitivno”, ustvrdio je Jandroković.