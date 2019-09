JAKOVINA DISKRETNO KRITIZIRAO BRANITELJE I CRKVU: ‘Tko su udruge proizašle iz rata?’

Komentar na zbivanja u hrvatskoj političkoj areni iznio je povjesničar Tvrtko Jakovina gostujući na N1 televiziji, komentirajući među pstalim i previranja u HDZ-u izazvana izjavama Milorada Pupovca. Jakovina smatra da način na koji se bavimo ideološkim temama, koje nisu bez potrebe, nije način na koji bi se ”društvo pomaklo prema naprijed”.

“Teško je reći zašto o tome toliko pričamo. Mi smo u 30 godina neovisnosti izgubili 750.000 stanovnika, dok je susjedna Slovenija porasla za minimalni broj od 20.000, ali je porasla”, kaže Jakovina dodajući kako je taj podatak za nas sada govir od klimatskih promjena, a i one nam neće olakšati situacija. ”Hrvatska se okrenula od važnih pitanja, koje je doduše teško rješavati”, vjeruje povjesnićar koji drži kako Hrvatska nije ništa naučila. ”Osim u pitanju rata kada je bilo biti ili ne biti, i kad smo ulazili u EU, mi se nismo mogli naći ni na jednij platformi. Mi 30 godina kasnije nemamo riješeno niti jedno granično pitanje”, napominje Jakovina koji se osvrnuo na reakcije na Pupovčevu izjavu. Po njemu, prvo bi se trebali zapitati tko su udruge koje su proizašle iz Domovinskog rata, i koja je danas uloga nekoga tko je bio hrabar devedesetih. ‘Da li se oni moraju brinuti za smjer društva? Tko određuje smjer društva? Je li to Sabor, izbori, Vlade koje su dobile povjerenje? Mislim da je u demokraciji odgovor jednostavan. Kada to maknemo, moramo postaviti pitanje zašto se to događa.

Ako je Pupovac problematičan, onda koji političar iz srpske manjine u Hrvatskoj nije problematičan? Tko su ti? Postoje li ti? Ako mi na to nemamo odgovor, a nemamo odgovor, jer je najčešće odgovor da ne postoji netko tko bi bio dobar, onda Hrvatska ima ogroman problem”, uvjeren je Jakovina koji je odgovorio i na pitaje obija li se šator iz Savske iz SDP-ove ere u glavu HDZ-u. ”Naravno odbija. Međutim, idemo to poopćiti. Problem nastaje s vlasti koja nema većinu, nego ih sklapa od žetona, bivših članova drugih stranki, koja je sama problematična i osjetljiva na ovakav tip pritiska.Vlast je zapravo samo jednim dijelom u Vladi, podjednako je u braniteljskim udrugama i crkvenim krugovima. Međutim, ni to nisu jednoznačni blokovi koji jednako misle”, zaključio je Jakovina.