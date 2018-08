JAKOVČIĆ SE OGLASIO NA TWITTERU: Evo što je rekao o svojoj šokantnoj izjavi o Thompsonu

Hrvatski europarlamentarac Ivan Jakovčić imao je u izjavu u emisiji Novi dan gdje je komentirao nastup Marka Perkovića u Glini i činjenicu da policija zbog prijašnje presude nije podnijela prekršajnu prijavu zbog korištenja pozdrava “Za dom spremni”

“Isto ono što je napravila Njemačka – jednostavno donijeti zakone koji zabranjuju sve što ima veze s ustaštvom. Ako želimo imati sretnu državu, neka Thompson i pojedinci budu nesretni, mi s ustaštvom moramo raščistiti stvari. Veliko je zlo to što radi Thompson, što ljudi svjesno manipuliraju. Razumijem da Thompson želi zaraditi lovu, ali to je sramotno…Skandalozno, to je pokazatelj da pravna država ne funkcionira. On treba dobiti sve moguće kazne jer on to namjerno radi. Oni žele mlade pretvoriti u neke neoustaše i to je opasnost za naše društvo. Thomposnu mogu samo poručiti: nisi pjevao u Areni, bogami niti nećeš pjevati.”

Nakon brojnih reakcija, Jakovčić objavio je tweet u kojem je dodatno pojasnio svoj stav.