JAKOVČIĆ OPLEO PO THOMPSONU: On to namjerno radi! Treba dobiti sve moguće kazne

Autor: Dnevno

Gost Novog dana na N1 bio je hrvatski zastupnik u Europarlamentu Ivan Jakovčić. Prokomentirao je zaoštrene odnose sa Srbijom.

“Čuli smo neki dan Vučićeve potpuno neprihvatljive izjave, a donedavno je šetao po mostu i nosio cvijeće njoj (Kolindi Grabar Kitarović). Potpuno populisitčko ponašanje, s obje strane da se razumijemo. Kad predsjednica ode u Bruxelles onda je za antifašizam, svi njezini su bili u partizanima, a kad ode drugdje onda je “Za dom spremni” stari hrvatski pozdrav. To prigodničarstvo u politici je po mojem mišljenju ono što tjera ljude van iz Hrvatske.”

“Za dom spremni” je ponovno problem. Marko Perković Thompson je na Dan pobjede na koncertu u Glini koristio taj sporni pozdrav. Kako to regulirati?

“Isto ono što je napravila Njemačka – jednostavno donijeti zakone koji zabranjuju sve što ima veze s ustaštvom. Ako želimo imati sretnu državu, neka Thompson i pojedinci budu nesretni, mi s ustaštvom moramo raščistiti stvari. Veliko je zlo to što radi Thompson, što ljudi svjesno manipuliraju. Razumijem da Thompson želi zaraditi lovu, ali to je sramotno.”

Thompson nije zaradio nijednu prijavu za koncert u Glini.

“Skandalozno, to je pokazatelj da pravna država ne funkcionira. On treba dobiti sve moguće kazne jer on to namjerno radi. Oni žele mlade pretvoriti u neke neoustaše i to je opasnost za naše društvo. Thomposnu mogu samo poručiti: nisi pjevao u Areni, bogami niti nećeš pjevati.”