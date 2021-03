JAHTE, MERCEDESI, STANOVI, GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA I FIRME: Impozantna imovina Mamićevih

Autor: Iva Međugorac

Odluka Vrhovnog suda u slučaju Mamić ovu je poznatu nogometnu braću, još jednom po tko zna koji put vinula na naslovnice domaćih medija. Na ono što mu se događa Mamić ne misli gledati skrštenih ruku, snažnom retorikom Zdravko Mamić godinama se branio od napada, osiguravajući sebi stigmu čovjeka bez dlake na jeziku, ali i stigmu kontroverznog tipa, koji osim u nogometnom svijetu, i u poduzetničkim vodama relativno vješto pliva, gradeći svoje respektabilno imovinsko carstvo.

Kada su istražitelji počeli razmotavati klupko braće Mamić, u javni prostor izbile su glasine o imovini Mamićevih, koja je raspoređena po cijeloj Hrvatskoj. Pričalo se u to doba o vilama, kući na Pagu, stanovima po Zagrebu, ali i zemljištima diljem zemlje. Govorilo se i o luksuznim automobilima koje Mamići posjeduju- od skupocjenog Bentlyja do Mercedesa pa sve do niza luksuznih plovila koje je Zdravko mijenjao, pjevajući onu svoju staru ‘ne može nam nitko ništa, jači smo od sudbine’. Brojni su biznisi kojima su se Mamići bavili pa je gotovo nemoguće svemu i ući u trag, a tvrtke kojima upravljaju uglavnom su u mirovanju, ili su pak ugašene.

Javnosti najpoznatija tvrtka koja je bila u njihovom vlasništvu nedvojbeno je Mamić Sport Agency preko koje su zarađivali od transfera igrača. Prema medijskim napisima, Dinamo je u posljednjih desetak godina u Mamićevoj eri od transfera uprihodio nestvarnih 147,5 milijuna eura. Agencija se pod pritiskom javnosti gasi 2014. godine, a zlobnici tvrde kako Mamić njenim gašenjem nije prestao ubirati profit od prodaje igrača, navodno preko njemu bliske tvrtke Asa International. Mamić je član društva KF projekt, tvrtke registrirane za promet nekretninama i drugim uslugama, a članom društva bio je i u Radiju Sedam. I tvrtka Steradijan u kojoj se Zoran, Mario i Mislav spominju kao ključne figure prema posljednjih podatcima posluje s gubitcima većima od 600 tisuća kuna. Riječ je također o građevinskoj tvrtki.

Spomenimo i da je Zdravko Mamić 2006. Erste banci prodao tvrtku Mamić nekretnine d. o. o., koja je u svom vlasništvu imala zemljište i projekt gradnje poslovnog nebodera na uglu Vukovarske i Lučićeve ulice. Danas se ondje nalazi Erste poslovni centar. Mamić je navodno dobio nešto više od osam milijuna eura. U medijima se spominjalo da je devedesetih Mamić kupio većinski paket dionica Badela koje je naknadno prodao Ferdinandu Jukiću, no to nikada nije potvrđeno. Kada je o nekretninama riječ, Mamić u Zagrebu danas posjeduje vilu na elitnom Tuškancu. Riječ je o kući s bazenom i garažom od 300-tinjak metara četvornih smještenoj na 1400 četvornih metara površine, a jednako tako tu je i imanje u Gorskom kotaru te vila na Pagu koja slovi na brata Zorana.

Nedaleko od vile na Tuškancu nalazi se petosobni, dvoetažni stan sina Marija, a prema vlastitom priznanju posjeduje i stanove u Horvatinčićevom centru Cvjetno. Uz Mamićeva sina povezivala se i jahta vrijednu pola milijuna eura. Prema podatcima Porezne inspekcije Mamićeva imovina vrijedi oko 6,4 milijuna kuna, što je nesrazmjerno s ukupnim dohotkom koji je iznosio 160 tisuća kuna. Valja spomenuti kako je prilično impresivan popis imetka Zorana Mamića koji uz obiteljsku kuću u Zagrebu posjeduje i apartmane u Novalji te 14 stanova u Berlinu te 3,5 tisuće četvornih metara zemljišta u Novalji.