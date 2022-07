‘JAGLAC’ ZOVE ‘TITOVOG GARDISTA’: Milanoviću pred nosom crvena krpa, iza brda se valja nova velika drama?

Autor: M.P.

Brojni građani Zagreba i okolice u subotu malo nakon podneva osjetili su veliku nelagodu zbog snažnog zvuka koji se prolomio nebom.

Neki će reći, pretjerana reakcija, a neki da, s obzirom u kakvim vremenima živimo, opreza nikad dosta.

Više od sat vremena mnogi su proveli u neizvjesnosti da bi se konačno oglasio MORH i obavijestio kako se radilo o probijanju zvučnog zida od strane lovačkih aviona.





Laknulo je ljudima koji svakodnevno prate nemilosrdan rat u Ukrajini, a još su svježa sjećanja na potrese i pad drona u blizini studentskog doma u Zagrebu, koji je nesmetano letio teritorijima članica NATO saveza, da bi se na koncu, tako tvrdi premijer Andrej Plenković, ispostavilo da je na sebi nosio eksploziv.

Srećom, dron se srušio, napravio krater, oštetio par vozila, ali ništa više od toga.

Banožić se ispričao narodu, tražio očitovanje Hranja

Ministar obrane Mario Banožić sugrađanima je uputio iskrenu ispriku, rekavši da je došlo do evidentnog propusta u radu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a time i Glavnog stožera Oružanih snaga koji su, putem uobičajenih kanala komunikacije propustili unaprijed obavijestiti javnost o mogućem probijanju zvučnog zida.

“Od Glavnog stožera OS RH, načelnika admirala Roberta Hranja i zapovjednika HRZ-a brigadnog generala Michaela Križanca zatražio sam hitno izvješće o tome zašto se propust dogodio i tko je za njega odgovoran”, stoji u priopćenju MORH-a.

General Križanec: Odgovornost je moja, ne politizirajte preko Hrvatske vojske

Dodatno objašnjenje ponudio je i brigadni general Michael Križanec, zapovjednik HRZ-a, naglasivši da je odgovornost samo njegova.

Kaže, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo je danas i jučer tijekom dana radilo određene radove na avionima MiG- 21 i velikim trudom i zalaganjem svih tehničara, mehaničara i pilota uspjeli su jedan avion dovesti u stanje da ide na probni let.









“Pokušali smo najaviti taj probni let kroz sustav, međutim došlo je do određenog propusta u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu te najava nije otišla na vrijeme. Ispričavam se svima koji su dans bili uznemireni, međutim molim ih i za razumijevanje, visoke su temperature, teško je raditi. Radili smo danas, radit ćemo sve vikende i cijelo ljeto ako to bude potrebno ako to bude u interesu i cilju zaštite hrvatskog neba”, poručuje general Križanec.

‘Banožić i Hranj s ovim nemaju veze’

Napominje, ministar obrane Mario Banožić i načelnik glavnog stožera Robert Hranj s ovim nemaju veze.

“Odgovornost je apsolutno na meni. Moji podređeni napravili su propust tako da nema potrebe politizirati ovaj događaj i molim sve medije da tako prenesu”, rekao je. “Ako nekog treba prozivati, prozivajte mene, nemojte političke borbe voditi preko kičme Hrvatske vojske”.









Nova crvena krpa za Milanovića?

I možda će građanima ova isprika generala Križaneca biti dovoljna, no nismo sasvim sigurni da hoće vrhovnom zapovjedniku oružanih snaga, predsjedniku RH Zoranu Milanoviću. I ne zato što je došlo do propusta, a sigurno ne zato što se Banožić ispričao jer je to, mora se priznati, ispravna reakcija ministra obrane.

Milanoviću, koji Banožića naprosto ne podnosi, moglo bi zasmetati što je ministar u priopćenju spomenuo načelnika glavnog stožera ORH Roberta Hranja, oko kojeg su se već i ranije svađali.

Brigadini general Križanec jasno je poručio da je odgovornost samo njegova, no hoće li to Milanoviću biti dosta da i ovoga puta ne napadne Banožića?

Dug sukob pun teških riječi

Podsjetimo, sukob njih dvojice počeo je predsjednikovim traženjem da ministar obrane poništi svoju odluku o umirovljenju zapovjednika Počasno-zaštitne bojne, brigadira Elvisa Burčula, a nastavio se gotovo svakodnevnim prepucavanjem.

Bilo je tu svega, od Banožićevih optužbi da je Ured predsjednika koristio materijalne resurse Oružanih snaga, misleći na često korištenje helikoptera, ali i broda Hrvatske ratne mornarice za put u Albaniju, do toga da je u listopadu prošle godine Banožić tvrdio da su mu Hranj i Milanović zabranili obraćanje na događaju u Požegi, a radi čega je tražio Hranjevu ostavku.

Milanović je tada tražio reakciju premijera Andreja Plenkovića “da razgovara sa svojim štićenikom i privede ga pameti”.

U studenom 2021. nova prilika za sukob. Na svečani ispraćaj 36. hrvatskog kontingenta (HRVCON) u NATO operaciju KFOR na Kosovo, koja se održala u vojarni u Našicama, došao je Milanović, ali ne i ministar obrane koji je dolazak otkazao.

“Nisam otišao u našičku vojarnu “132. brigade HV” na ispraćaj 36. hrvatskog kontingenta u NATO operaciju KFOR jer ne želim sudjelovati u igrokazu gospodina koji nažalost ne razumije prve dvije rečenice iz ove objave. Pripadnicima 36. hrvatskog kontingenta želim sretan put i uspješnu misiju. Vidimo se uskoro”, napisao je ministar na službenom Facebooku.

‘Hranj je Milanovićev taoc’

U prosincu stiže protuofenziva Banožića, Hranja naziva Milanovićevim taocem. Naime, u izaslanstvu ministra obrane u službenom posjetu Republici Kosovu trebao je biti i Hranj, već mu je bila kupljena avionska karta no, rekao je Banožić, on je dan-dva nakon što je potvrdio da će sudjelovati na putovanju rekao da “ne može iz osobnih razloga”.

“To je samo još jedna potvrda onoga što je svima jasno, da je načelnik talac gospodina Milanovića. Imali smo i prije niz takvih događaja, no pitanje je koja je cijena te otkupnine, je li to brigadir Burčul ili upravo ona putovanja s oznakom tajnosti”, ustvrdio je tada ministar obrane, no ipak pružio predsjedniku ruku pomirenja, gestu koja nije naišla na plodno tlo.

U ožujku stiže novi Milanovićev manevar. Naime, tada je kao predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske dao zapovijed Hranju kojom se najstrože zabranjuju preleti vojnih zrakoplova iznad Zagreba i svih drugih gradova u Hrvatskoj.

Dogodilo se to nakon preleta francuskih aviona Rafale, velike akvizicije hrvatske vojske, čiju je finalizaciju došao potvrditi i francuski predsjednik Emmanuel Macron osobno. Bit će zanimljivo vidjeti odnosi li se ta zabrana i na prelete kao ove subote te hoće li se predsjednik dotaknuti i ove svoje odluke.

‘Jaglac’ zove ‘Titovog gardista’

Posljednji sukobi na relaciji Milanović-Banožić vode se svim sredstvima. Milanović se uglavnom vodi pitanjem ‘Zašto je Banožić još na slobodi’, referirajući se na optužbe da je Banožić. još kao ministar državne imovine, počinio kazneno djelo pogodovanja.

Milanović ga zove dvorskom ludom, jaglacem, sitnim lopovom, tvrdi da i dalje zlostavlja Hranja.

Banožić također ne ostaje dužan, Milanovića je nazvao Titovim gardistom, čovjekom koji izjavama o blokadi Finske i Švedske sramoti Hrvatsku, ide na ruku Rusiji te ima nenormalne i nekarakterne crte. Spominjao je i neku terapiju.

Iako je general Križanec danas vojnički preuzeo odgovornost i smirio stvar, treba vidjeti hoće li to biti dovoljno predsjedniku Milanoviću kojem je Banožić crvena krpa, a domaća politika – korida.