JADRANSKO DNO NE MIRUJE, NOVI TRZAJ IZ DUBINA U SUSJEDSTVU: Novi potres uznemirio ljude

Snažan potres zatresao je obalu Italije u četvrtak oko 13:18 sati po lokalnom vremenu.

Epicentar potresa je bio 76km od Pescare, a 23km od San Benedetta del Tronta u Italiji.

Talijani javljaju na aplikaciji EMSC kako su potres osjetili par sekundi, ali nisu prijavljene značajne štete-

Potres se osjetio u Sloveniji, Hrvatskoj, Italiji i Crnoj Gori.

EMSC je izdvojio jedno od iskustava iz Ljubljane u kojemu kratko piše “Udri, Mujo!”.

June 9, 2022