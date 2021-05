JADRANKA KOSOR: ‘Škoro nije znao kojom je brigadom zapovijedao Blago Zadro, a vjerojatno ni Tomašević’

Autor: Dnevno

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Pressingu N1 televizije, te je Ilijom Jandrićem komentirala aktualne teme. Osvrnula se na priče o prljavoj kampanji, te ustvrdila kako oni koji nisu bili u kampanjama govore da je upravo ova najprljavija.

I meni su pjevali ‘O Suzana zamazana’

“Imali smo strašne kampanje. Sjetite se kampanje za predsjedničke izbore u kojoj je gotovo ubijen Vlado Gotovac. Imali smo kampanje s vrijeđanjem koje se teško može prepričati. I meni su iz suprotnog tabora pjevali ‘O Suzana zamazana’. Moj protukandidat je rekao i jednu neistinu o mom stanu od koje sam se prala sve ove godine”, kazala je Kosor.

Što se tiče Miroslava Škore kaže kako on ne može pobijediti na ovim izborima, te kako je njegovim cilj pozicioniranje kao lider desnice.

Škoro nije znao kojom je brigadom zapovijedao Blago Zadro, a Tomašević nije poentirao

Podsjetila je i na to da Škoro u debati na N1 televiziji nije znao kojom je brigadom zapovijedao Blago Zadro, a da bi to morao znati. “Učinilo mi se tada da Tomašević ima sjajnu priliku poentirati. Nije to učinio, vjerojatno zbog toga što ni on nije znao za 204. vukovarsku brigadu”, dodala je.

Na pitanja o odnosima u HDZ-u kaže kako bi se moglo reći da Ivan Anušić iz Osijeka “diže glavu”, te kako je već nekoliko puta pokazao da kao potpredsjednik stranke neće biti samo ‘dizač ruku’.

Jednom će netko ‘podvući crtu’

“On je pobijedio u prvom krugu. Ako sada pobijedi i Radić, on će to sve pripisati svom angažmanu, i to s pravom. On je desna struja u HDZ-u. Plenković ne bi trebao odavati taj dojam bezbrižnosti i obraćati se svima von oben. Njegov osobni izbor u Zagrebu je bio Davor Filipović i on je postigao loš rezultat. Uložio je puno toga na svoje ime. I sad ulaže previše na svoje ime”, govori.

“Nikad nijedan predsjednik HDZ-a ne može mirno spavati. Osim Tuđmana. Još osjećam beštek za 24 osobe u leđima, skupa sa žličicama”, govori kroz smijeh.

“Bez obzira na njegov gard i to što se okružio ljudima koji ga bespogovorno slušaju, mora znati da će doći dan kad će netko reći ‘E sad ćemo podvući crtu’”, govori o trenutnom premijeru.