Jadranka Kosor primjetila najveći apsurd izbora pa brutalno spustila Capaku na Twitteru

Autor: Dnevno

Popuštanjem mjera većina građana ostala je u potpunom šoku. Od činjenice da jedan poljoprivrednik dobije kaznu jer je sam na svom traktoru otišao gnojiti polje, odraditi posao kako ne bi izgubio ono od čega živi, zbog čega je u konačnici dobio i visoku novčanu kaznu, do činjenice da ministrica Divjak šalje u školu samo dio djece, nadajmo se s garancijom, jednakom onoj kojom su roditelji morali garantirani pisanom izjavom da pod vlastitom odgovornošću puštaju djecu u školu, sve to do sumanutog forsiranja izbora zbog čega nam se, ne bez razloga, čini da je do popuštanja mjera došlo isključivo i jedino kako bi se mogli održati parlamentarni izbori.

Tako su epidemiolozi dobili ‘pune ruke posla’, jer treba donijeti i nove epidemiološke mjere, iako se jedna s drugom kose do granice koja vrijeđa zdravi razum.

I dok DIP govori kako iz epidemiolozi nisu kontaktirali radi organizacije samih izbora i načina na koji će građani moći glasati, danas možemo vidjeti kako će se po glas dolaziti i u domove, gdje ćete pak glasati s maskom i rukavicama.

Za sad nitko ne priča o cijelom tom ‘izvanrednom’ trošku. Tek je Peđa Grbin prokomentirao kako bi troškovi izbora mogli porasti za 5-10 milijuna, iako se mnogima čini kako bi troškovi mogli biti daleko veći.

Donekle smo digitalizirali školu i uspjeli prebroditi ovo krizno vrijeme, ali uvesti mogućnost digitalnog glasanja – neče moći!

No, Jadranka Kosor nije mogla ne primijetiti još jedan apsurd, koji još više baca sumnju u ‘forsiranje’ izbora i zavaravanje javnosti.

Kao i većina, koji šute, i ona je primijetila kako ćemo na dan izbora moći ići glasati, ali u trgovine poslije izbora nećemo moći. Sve to i cijela situacija, pie prveliki su teret za ‘nejaka leđa gospodina Capaka’.

”DIP govori da su kontaktirali epidemiologe, glavni epidemiolog veli da nisu. Dobro, nije važno. Važno je da znamo da će izbori biti nedjeljom i da je stožer zabranio da poslije odemo u dućan. Ali možemo na birališta iako ministar ne proglašava kraj epidemije”, napisala je Kosor.

”Prevelik teret za nejaka leđa g. Capaka su propisivanje epidemioloških mjera za izbore. E, ali, nejaka leđa izdržavaju zatvaranje trgovina nedjeljom. Jer je bitno da ni 5.7. ne ludujemo po dućanima. Po biralištima oukej.”, dodala je gospođa Kosor na svom Twitter profilu.