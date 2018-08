Jadranka Kosor komentirala stanje u HDZ-u: Iznenadit će vas što je rekla o Dadi Milinoviću

Autor: Dnevno.hr

Bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor za N1 komentirala je pobunu ličkih HDZ-ovaca koji su predvođeni Darkom Milinovićem u srijedu došli u središnjicu stranke.

“Gospodin Kuščević je kao politički tajnik dao jasnu i preciznu poruku da se zalaže za porketanje postupka izbacivanja iz HDZ-a. Sasvim sigurno je da se konzultirao s predsjednikom stranke i da je dobio sugestije jer njegove poruke ne bi bile tako oštre”, misli Kosor.

Ne misli da je pobunjenike netko izmanipulirao: “Tako velik broj ljudi ne može se lako manipulirati. To je nešto što će ostati zapisano u analima stranke kao neobičan događaj”.

“Dado Milinović je bio oštar, precizno je kao skalpelom napravio razliku između glavnog tajnika i predsjednika stranke. On zna da je Jandrokovića predložio Plenković i da u njega ima povjerenje. Targetirajući Jandrokovića, targetirao je predsjednika Plenkovića”, misli bivša predsjednica HDZ-a.

“Ako bi došlo do izbacivanja Milinovića iz stranke, on bi sigurno aktivirao svoj mandat u Saboru”, kaže Kosor i dodaje da bi se potencijal u potpori kluba Plenkoviću sigurno smanjio. To nije dobro jer je vladajuća većina krhka i sklopljena od ljudi koji nemaju ništa zajedničko, ni vrijednosno ni u smislu sirove politike, zaključuje Kosor.