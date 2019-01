JAD I OČAJ RODITELJA: ‘Do sada sam klečao samo pred bogom, ako treba kleknut ću i pred Plenkovića’

Autor: Dnevno.hr

Udruga roditelja vitalno ugrožene djece ‘Kolibrići’ u 11 sati je započela je prosvjed pod imenom ‘Spinraza za sve’ na zagrebačkom Markovom trgu.

Lijek za spinalnu mišićnu atrofiju odobren je od Europske agencija za lijekove (EMA-e) bez ikakvih ograničenja, a, kako smatraju iz udruge, “HZZO duboko diskriminira djecu na respiratoru kao i bolesnike koji imaju (ne)sreću da su navršili 18 godina, što je protivno i direktivi Europske unije o jednakom pravu pristupu liječenju”.

Ministarstvo zdravstva uskratilo je pravo na liječenje Spinrazom oboljeloj djeci i starijima od 18 godina.

”Prosvjedovat ćemo na Markovom trgu iz dana u dan, iz tjedna u tjedan dok ne dobijemo Spinrazu za sve i nećemo dozvoliti diskriminaciju. Mi si ne možemo priuštiti da bacamo stvari kao ministar Krstičević. Ne možemo krenuti na nekoga kao premijer. Mi ne možemo izgubiti kontrolu niti na jedan trenutak jer ako je izgubimo naša djeca gube život”, poručila je jedna od prosvjednica, prenosi RTL.

Teško je ovo gledati, kazao je tata Jane Petrić i poručio: ”Znam da moja kćer možda sutra dobije temperaturu od viroze, ali osim roditelja nije nikog briga. One koje bi trebalo biti briga nije briga. Nije struka različita od one u Njemačkoj ili Srbiji. Ne želimo diskriminirajuće odluke. Ovo je Vladina odluka, ne odluka struke. Ja sam tata Jane Petrić i ne želim odustati od nje pa makar išao na koljenima do premijera. Za svoje dijete ću to napraviti. Do sada sam klečao samo pred bogom, ako treba kleknut ću i pred Plenkovića”.