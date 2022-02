‘JA SAM KRŠĆANIN I SUOSJEĆAM, ALI BELJAKOVA PORUKA JE PATETIČNA’: ‘On je kao ljudi koji daju novac u humanitarne svrhe i onda se slikaju’

Autor: Lucija Brailo

“Dođe tako iznenada trenutak kad život zastane. Kad u čas stanu sve svađe i prepirke, kad sve političke borbe i teške riječi koje padaju s obje strane postanu nebitne. Takav trenutak je sada. Bez imalo patetike i bez lažnih i hinjenih namjera, želim javno uputiti najiskreniju sućut Andreju Plenkoviću i cijeloj njegovoj obitelji. Što se mene osobno tiče, odlučio sam kako idućih dana neću niti kritizirati, pisati niti govoriti ništa protiv Premijera, zato jer mislim da je to red i da je to u skladu s mojim kućnim odgojem i civilizacijskim i kršćanskim normama”, napisao je ovog vieknda HSS-ov predsjednik Krešo Beljak. Nije baš to uobičajen potez u političkoj areni, pogotovo su trenutku kad HDZ-ova Vlada “visi” nakon što je pritvoren sad već bivši ministar Horvat. Beljakov potez za naš portal komentirao je politički analitičar Tomsilav Stipić. “Iako je Beljak napisao da ne želi biti patetičan, iskreno, meni se to čini patetičnim. Ja sam kršćanin i suosjećam sa svačijim gubitkom, međutim, ok, sada dan-dva ne bi bilo umjesno da se ide bez veze kritizirati čovjek kojemu je umro otac, to nije ok. Ali Beljak je to mogao napraviti i bez te objave i jednostavno ga ne kritizirati, mislim da bi to bilo puno umjesnije, a ovako mi je to kao kad ljudi daju novac u humanitarne svrhe i onda se slikaju i pokazuju priznanicu javno”, kaže Stipić. “Na kraju krajeva, Beljak prvi ne bi trebao to na taj način raditi i govoriti, zato što prednjači u tim nekim, rekao bih čak kanalizacijskim rječnikom baš prema HDZ-u i Plenkoviću, tako da… ne djeluje mi to vjerodostojno. Plenkoviću je otac umro nakon što je Horvat uhićen. Meni ne bi bilo normalno recimo, da je umro, pa da je uhićenje odgođeno zbog toga. Ne može svijet stati. Pravna država mora funkcionirati bez obzira, rodio se netko ili umro”, dodaje. Miješanje privatnog i javnog Ponudio je Stipić i jednu paralelu.

“Ono što je meni morbidno, evo jedna usporedba, o tome sam ranije govorio: Plenkovićev ministar završi u zatvoru, i to ministar koji je njemu uteg i onda govore svi da je to na neki način i olakotna okolnost Plenkoviću jer se riješio nesposobnog i omraženog ministra. Po meni je to morbidno jer ne može netko tko je nezakonito, barem prema onom za što ga se sumnjiči, dodjeljivao javni novac, dakle novac sviju nas, ne može to sad biti ‘olakotna okolnost’ što će ga se on sad riješiti. To je morbidno.

To je isto kao da sada kažemo: sad je Plenkoviću umro otac, pa ga je to sada spasilo od kritika u danima nakon toga, sad ga neće nitko napadati. Bi li bilo morbidno da to sada netko ide reći? Dakle, nema opravdanja za nekoga tko krade javni novac. Ne mora ga ni ukrasti, vjerojatno ga Horvat nije spremio sebi u džep, ali ga je dao onima kojima ga nije trebao dati, zbog nekih sasvim drugih stvari i razloga koje možda nikada nećemo saznati. O tome se radi”, zaključuje.