PLENKOVIĆ PREKRŠIO VELIKO OBEĆANJE NARODU! Penava podsjeća javnost na govor premijera: ‘Sada se ispostavilo da je izrekao hrpu praznih riječi’

Ne stišava se bura zbog sjednice Antikorupcijskog vijeća koja je sazvana zbog otkrivenog kriminala u INA-i.

Premijer Andrej Plenković bio je ekstremno žestok u kritici prema održanoj sjednici i akterima, dok je oporba žestoka u udarcima prema Plenkoviću.

Oglasio se i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava koji je odgovorio Plenkoviću na današnje prozivke njega i kolega.





”Ono što moram reći i čemu upravo svjedočimo kroz izjave i svjedočenje gospodina Dragana Kovačevića jesu one misli i slutnje za koje smo se nadali da nisu točne, ali se one ipak pokazuju istinitim i pogubnim za Republiku Hrvatsku. Moram podsjetiti javnost da je u prosincu 2016. godine, dakle prije 6 godina, gospodin Andrej Plenković, kako to već on zna, siguran u sebe i retoričan dao je jedno obećanje, a zapravo će se kasnije, odnosno danas ispostaviti da je izrekao hrpu praznih riječi kada je rekao da će INU vratiti u okrilje Hrvatske, da je plan za to gotov i da to zapravo hrvatske građane neće koštati ništa, odnosno da neće doći do daljnjeg zaduživanja”, izjavio je Penava.

Penava smatra kako je s današnjim svjedočenje g. Kovačevića, politika koju promovira g. Andrej Plenković, pogubna za hrvatske nacionalne interese, hrvatsko gospodarstvo, ali i životni standard građana te državnu sigurnost.

”Vidjeli ste pokušaje opstrukcije, od kojih se ipak odustalo, za današnja svjedočenja i pozdravljam taj čin gdje su i saborski zastupnici HDZ-a odustali od sprečavanja gospodina Kovačevića da danas dođe u Sabor i svjedoči. Nameće se jednostavno pitanje. Ukoliko netko, bilo tko u ovoj državi nije u stanju, i nije mu dozvoljeno doći u Hrvatski sabor i obrazlagati svoje stavove, čemu onda Sabor, čemu onda demokratska država, čemu sve skupa? Drago mi je da smo svi bili dovoljno svjesni i jaki prepoznati tu situaciju i dozvoliti ovo današnje svjedočenje, ali s druge strane čega moramo biti svjesni jesu pokušaji opstrukcije i uvlačenja fokusa na nekakve druge stvari”, poručio je Penava.

Tvrdi kako je dobro što je g. Kovačević, kojega je Andrej Plenković zajedno s njegovom Vladom imenovao na čelno mjesto JANAF-A, danas u Saboru i svjedoči o sastancima na kojima se odlučivalo o sudbini INE, JANAF-a i hrvatskog gospodarstva, ali smatra kako je druga, jako bitna tema drugo čitanje Zakona o znanosti i visokom obrazovanju jedan preozbiljan zakon sa dugoročnim implikacijama.

”Nažalost, on zbog ovih koruptivnih afera nije u fokusu javnosti, a riječ je o jako bitnom zakonu gdje se zapravo definiraju nositelji kvalitete njihova prava u visokoškolskom obrazovanju. Složit ćemo se svi da je visoko obrazovanje jezgra egzistencije konkurentnosti svake države, pa tako i Republike Hrvatske”, upozorava Penava.

Na novinarski upit o izjavi premijera Plenkovića u kojoj Penavu naziva irelevantnim odgovara kako je nepristojno bilo kome reći da je irelevantan jer, tvrdi, svi ljudi imaju svoja znanja, sposobnosti te da svaki čovjek je barem u nekoliko sposobnosti sposobniji kako od njega osobno, tako i od gospodina Plenkovića.









”Nitko od nas nije Supermen, a ponajmanje je to gospodin Plenković. Međutim, žalosno je to da pomisli i kaže bilo koji čovjek, a kamoli jedan premijer, a to je ispod razine i nešto što nije primjereno. Kad govorimo o irelevantnosti, vidim da je vrlo često teza to kako je HDZ mene doveo negdje na vlast – govorim o kontekstu grada Vukovara. Ja Ivan Penava, bio sam nositelj liste koja je HDZ dovela u Vukovaru na vlast sa svojom ekipom ljudi, a u konačnici o relevantnosti mogu govoriti zadnji izbori gdje sam ja osobno sa svojim imenom, prezimenom i strankom koja nosi naziv Nezavisna lista Ivana Penave izašao na izbore i tukao taj HDZ zajedno s SDSS-om”, poručio je te zaključio:

”Moram reći kada vam nešto nije relevantno, onda to ni ne spominjete. Međutim, kada vas nešto žulja, kada vas nešto sekira, kada imate problema, nemate argumente, onda napadate na ovakav način. Ja znam da su aktualnoj politici Andreja Plenkovića relevantni partneri, gospodin Stanimirović, Pupovac, HSLS, morao bi uvažiti veliki dio svog članstva koje ipak drži da je Domovinski pokret i ja osobno da smo relevantni, a nažalost trenutno HDZ ima takvog čelnika koji je HDZ odveo u ovom smjeru gdje je sve domovinsko irelevantno, ali nadam se i siguran sam da će doći vrijeme kada će ponovno domovinski duh postati relevantan unutar HDZ-a”, zaključio je čelnik Domovinskog pokreta.