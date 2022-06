‘JA DA BRINEM ZA NJIHOV DUHOVNI MIR?’ Milanović oprao Vladu, ovog su se bojali: Nitko nije ni primijetio da nema tih dvorskih luda

Autor: M.P.

Zoran Milanović se obratio novinarima nakon sastanaka na NATO samitu u Madridu.

Odmah je prešao na pitanja i odgovore.

“To ovisi o hrvatskom parlamentu, ovdje nema ničeg osobnog što se mene tiče, to što Turska traži od njih je dosta, principijelno sam tu više na švedskoj strani. Moj interes je Hrvatska i naši interesi pa makar bio u krivu, kada te dovedu do situacije da nema druge, to je prije svega odgovornost svakog dužnosnika, to bih napravio opet. Ovo je već neko vrijeme izvan mojeg dosega. Bez obzira na sigurnosne mjere, nema tu velikih tajni, govorio sam skoro cijelo vrijeme o problemu BiH, to je naš sigurnosni problem i čini nam život u susjedstvu nestabilnim. Ovdje postoje dvije vrste ljudi, državnici koji ne znaju ništa, no oni nisu problem, nekolicina je zatucana u predrasudama koje će biti teže promijenit, a situacija kada su Ukrajina i Moldova dobile status kandidata, a BiH čvrgu, to su situacije u kojima države dobivaju pravo veta”, rekao je.





Dodaje, to je nažalost obuhvatilo kompletno vrijeme njegova izlaganja.

“Da su drugi na vrijeme bili agresivni, nisu svi govorili na isti način. Poruke nisu iste, očekivanja nisu ista, neke su države već materijalno iscrpljene, očekuju da im se to vrati, neke su primile jako puno izbjeglica, naša se geografija

Vlada se bojala njegovih izjava, kako to komentira?

“Tko su oni da bi mi brinuli o njihovom duhovnom miru? To ne ide preko medija, zar bih se ja trebao baviti njihovim duhovnim mirom? Ne zaslužuju da mirno spavaju već da se bude noću. Nitko nije primijetio da nema tih dvorskih luda. Ne moraš biti u mom društvu, ali netko treba predstavljati Vladu”, rekao je.

Dodao je, kada vas Orban brani, kao i Slovenci, te promiču vaše interese, znaš koliko je stati.

“On to ne radi da bi raskomadao Hrvatsku, to je činjenica”.









Sabor će odlučivati o članstvu Švedske i Finske misli li da je pažnja prema BiH drugačija?

“Sigurno je drugačija, to ne znači da će polučiti neki uspjeh. Ja sam nedovoljan kao samac, imamo diplomaciju kojoj bi zadatak trebao biti da imaju tjedne brifinge što je napravljeno, da dosađuju”.

Ne smijem više mimo ovoga što radim, ovo je verbalna sila u kojoj idem toliko daleko da pokušavam dokazati da nam je stalo da cijela BiH uđe u Europsku uniju. Ja sam predsjednik Hrvatske, moje dužnosti du drugačije. Što će biti kada Hrvate opet ‘ožene’?. Pitajte Hrvate i njihove predstavnike, tamo se puca jedino na svadbi i to sve manje”.









Ulazak Srbije u EU

“Znamo da ima pet država koje nisu priznale Kosovo i ne vidim kako će, ovo je ušlo u duboku inerciju. Zemlja se može razvijati i ako nije u EU, ona košta. Mi smo se odrekli svih prihoda od carina, to je sustav dizajniran za najbnogatije, Španjolska je imala najviše koristi. Irska nije normalan primjer, postala je strašno bogata”, rekao je Milanović.

Kako vidi samit, izlazi li NATO jači?

“Koliko god bila važna poruka Finskoj i Švedskoj, tek se treba ostvariti. Rusija je napala Ukrajinu, kada slušate jedne ili druge, prema nekima Ukrajina samo što nije pobijedila, drugi kažu da se raspada. Taj konflikt prijeti da se prelije svaki dan sve više, bilo je puno poziva ovdje na još oružja, jačih sustava, stvari koje mogu dovesti do eskalacije. U govorima državnika sjevernih država je to puno izraženije, najumjereniji su Francuzi, Talijani i Španjolci. Sve je geografija, naša nam ulijeva optimizam”, zaključio je predsjednik.