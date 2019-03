IZVRSNA PORUKA! Letica odgovorio Pupovcu na jadikovke zbog spaljivanja: ‘I sam sam zapaljen..’

”Lijepa naša, lijepo gori”, poručivalo se svojedobno s naslovnice Novosti, tjednika srpske nacionalne manjine iza kojega među ostalim stoji i saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac. Ovih dana, pak hrvatska javnost opetovano se bavi Pupovcem kojega je povrijedilo spaljivanje lutke s njegovim likom na karnevalu u Kaštel Sućurcu, što je doživio kao poticanje na nasilje u atmosferi mržnje koju dopušta državni vrh.

“Ovo je pokazatelj za one koji predstavljaju glavu države i društva, a ne za taj obezglavljeni svijet. Umjesto da hrvatsko drušvo razmiče granice svoje slobode, ono se guši u mržnji, što je pokazao ovaj karneval”, izjavio je Hini Pupovac ocjenjujući da taj događaj nije bio na tragu karnevalske pučke kulture izrugivanja s moći i vlašću, već se po njemu radi o kulturi produbljivanja mržnje.

“To nije duhoviti, inventivni dalmatinski karneval koji provocira vlast, to je, nažalost, bila manifestacija nacionalističke i šovinističke priče”, objasnio je uz opasku da je kao Dalmatinac duboko povrijeđen činjenicom što je jedan od najbogatijih dijelova naše pučke tradicije sveden na širenje mržnje i poticanje nasilja prema slabijima, drugačijima i različitima.

“Ali, nisu oni krivi. Krivi su oni koji su stvorili takvu atmosferu, koji ne čine ništa ni riječju niti djelom da ta atmosfera bude osuđena i promijenjena”, smatra SDSS-ovac.

Na Pupovčevo javno žalovanje osvrnuo se socijolog i analitičar profesor Slaven Letica.

”Je li doista politički korektno LUTKA ne/okrunjenog vođe hrvatskih Srba, saborskog zastupnika iz redova vladajuće saborske većine dr. Milorada Pupovca optužiti i osuditi, a zatim i spaliti kao krnju (fašnika, poklada ili mesopusta) krivca za sve nevolje koje su nas zadesile u prošloj godini?

Kao čovjek i umnik koji je rođen i odrastao u pokladnoj kulturi, kulturi grubog i nježnog humora, zajebancije i neslanih šala, smatram se donekle kompetentnim odgovoriti na to pitanje”, navodi u svojem statusu Letica koji je podsjetio da je i on osobno kao princ-maškara spaljen.

”U stvarnosti je spaljen lutak koji mi je dosta sličio – u Makarskoj; u pradavno doba kad sam bio osobni savjetnik dr. Franje Tuđmana. To je spaljivanje potreslo moju majku, brata i sestre, ali ne i mene, jer sam ga doživio kao neku vrstu priznanja za rad na stvaranju hrvatske države.

Obredno spaljivanje lutka dr. Milorada Pupovca na dan-dva postalo je međunarodnim političkim skandalom, jer se je na taj obred osvrnuo šef srbijanske diplomacije Ivica Dačić koji je „pozvao hrvatske dužnosnike da ozbiljno shvate svaki incident i napad na Srbe“. Uz to je dodao: “Ovo što se događa u Hrvatskoj dokaz je da su naše ocjene o antisrpskoj kampanji u toj zemlji potpuno opravdane. Sve je posljedica toga što se, umjesto jednoglasne osude, uvijek pojave i neki koji bi da relativiziraju napade i divljanje.”

I dok se od Hrvatima i Hrvatskoj opsjednutog Miloševićeva trabanta može očekivati takve izjave, u srbijanskim (!) medijima o sebi kao spaljenom krnji oglasio se i član vladajuće (!) koalicije dr. Milorad Pupovac.

Ljude koji su Pupovca-lutka osudili i spalili kao krnju proglasio je „nesretnim ljudima, sredinama i društvu koje nikako da se suoči sa sobom“.

Kaštelanima koji su ga proglasili princem maškara poručio je: “To društvo nikako da upita: A što sam ja učinio da mi ne bude tako kako jeste i jesam li i malo kriv za to kroz što sam prošao, za to što se dogodilo? Ta vrsta suočavanje se, nažalost, nije dogodila.” Član vladajuće (!) koalicije dr. Milorad Pupovac mogao bi pitanje koje je uputio Kaštelanima uputiti samome sebi: „A što sam ja učinio da mi ne bude tako kako jeste i jesam li i malo kriv za to kroz što sam prošao, za to što se dogodilo? Ta vrsta suočavanje se, nažalost, nije dogodila.”

Ukratko, duga pokladna, fašnička, pokladna tradicija daje svakom hrvatskom selu i gradu slobodu da bira javnu osobu koju smatra odgovornom za sva zla i nevolje koje su stanovnike pogodile u prošloj godini.

Je li ta osoba etnički Srbin ili Hrvat, Rom ili Talijan, Mađar ili Amerikanac, Bošnjak ili Slovenac zapravo je nevažno”, napisao je Letica podsjećajući na čitav niz javnih ličnosti koje su paljene na fašniku, od Ivice Todorića do bivšeg premijera Sanadera na dalje. ”Što se spaljivanja LUTAKA javnih osoba tiče, fotografije koje objavljujem pokazuju da je bilo različitih i raznolikih krnja, fašnika i mesopusta te je dr. Milorad Pupovac prvi od njih koji je od toga napravio međunarodni diplomatski problem, a drugi – nakon Ante Tomića – koji je od toga napravio javnu stvar. Hrvatska enciklopedija o krnji, princu karnevala:

“Značajna sastavnica Poklada je lutka (mesopust, pust u Primorju, krnje u Dalmaciji, poklad na Lastovu, fašnik u Samoboru, princ-karneval u Zagrebu i sl.), izložena cijeloga pokladnog razdoblja u javnome prostoru ili nošena kao centralna figura u pokladnom ophodu, koju se osuđuje kao krivca za sve nevolje u protekloj godini.

U središnjem dramskom prizoru sudjeluju tužitelj, sudac, branitelj i tugujuća rodbina optuženog, a nakon završetka sudskoga postupka osuđena se lutka pogubljuje (spaljivanjem, utapanjem, vješanjem)”’, zaključio je Letica.