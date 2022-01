‘IZVINI, ZORANE, MOLIM TE!’ Ćiro se ispričao predsjedniku pa otkrio: ‘Kad se vidim s Pupovcem, kao da se vidim s mlađim bratom. Cijenim ga, nije mutav!’

Autor: Daniel Radman

“Trener svih trenera”, Miroslav Ćiro Blažević gost je Aleksandra Stankovića. Na početku se osvrnuo na Novaka Đokovića, naglasio je koliko ga je cijeni, iako mu je osporio to što se nije cijepio. Naime, Ćiro kaže da i svojoj kćeri ne diže telefonsku slušalicu jer se ne želi cijepiti.

Nastavili su s aktualnostima, popisom stanovništva, i poraznom statistikom.

“Vjerujem Plenkoviću da će vratiti tu mladost, omogućiti im život u najljepšoj zemlji svijeta, ponuditi razlog da se vrate. Neovisnost, materijalna moć, najvažnija je. Kako da ja razmišljam hoću li roditi treće dijete kad se pitam kako ću dvoje prehranit. Nitko nije tako sentimentalan, kao mi, naše podneblje, to je ljubav, to će biti troje-četvero-petero djece, ne brinem, ali logično da ovi odgovorni to prezentiraju kao katastrofu. Ne možemo mi nestati dok je takvih kao što se vi, ja”, mišljenja je Ćiro.

“Hoćemo li nekom faliti”, nadovezao se Stanković.

“Jadan je onaj koji misli da je nezamjenjiv. Život ide dalje, ja sam ozbiljan bolesnik, možda i najozbiljniji, ali ću iskoristi ovu privilegiju da ste me pozvali da se obratim svima koji dožive takvu nesreću – da se ne daju, da se bore… Ja ću opet pobijediti, toliko sam siguran, iako imam 5 metastaza. Ma, sve ću vas pobjediti! Pametan čovjek kaže, dosta sam živio, ali ja imam jednu obvezu. Sretan sam što me ljudi vole, i što su mi uzvratili ljubav koju sam im dao. Ja obožavam ljude, moj najveći motiv je bio da smo mi privilegirani da obradujemo ili da ih rastužimo. Tako da je to bio moj adut koji sam spretno inficirao igračima”, rekao je.

Boji li se danas čega, bilo je iduće pitanje.

“Spokojan sam. Ne bih mogao živjeti da nemam ovu dozu nade i optimizma. Nije lako otići čovjeku koji je još uvijek “bistar”, nisam dementan i svjestan sam svega, i htio bih na mom primjeru da pomognem i ostalim beznadežnim slučajevima. Imam tako velike probleme, nuspojave, ali to ću sve izdržati i znam da moram pobijediti.”

Pitao je Stanković Ćiru što za njega znači patriotizam, što kaže za sportaše koji imaju rezidencijalne adrese u Monte Carlo.









“To je nesavjest. Razumljivo je da je tako jer ova mlada hrvatska domovina nije stekla kredibilitet da bi oni koji su stekli novce pohranili tu da bi bili sigurni. Ako je to mjerilo, ja sam patriot jer sam svoje novce pohranio tu. Ali, ovi mladi ljudi su zaradili velike novce… Ipak, patrioti su jer njihove senzacionalne pobjede nikad se ne bi mogle realizirati da nisu imali galvanizaciju za svoju domovinu.”

Za Milanovića ste svojedobno izjavili da ne može čovjek koji nije katolik i, ne vjeruje u boga, voditi državu.

“Izvini Zorane, molim te. Bila je izjava, neugodno mi je to čuti za Milanovića. Mi smo u odličnim odnosima, on je vjerojatno zaboravio.”

“Za Pupovca ste sudjelovali u kampanji”, nadovezao se Stanković. “To vam tvrdi desničari neće oprostiti. Tko vas je zamolio?”









“Laž je osobina budala, to sam davno shvatio. Nit’ me je Plenković pitao, nit’ Jandroković, to je u meni da ljude mirim. Ja sam prokazani Hrvat, desničar, ali nisam šovinist. Meni je svejedno jesi li musliman, Srbin, meni je bitno da si čovjek. Htio sam mu pomoći na ovaj način, znao sam da će biti reakcija. Tako se jedan civilizirani čovjek ponaša, ja moram biti takav, kad bi svi očevi utjecali na djecu na ovakav način ne bi bilo antagonizma. Ja kad se vidim s Pupovcem, kao da se vidim s mlađim bratom. Cijenim ga, nije mutav, interesantan lik. Možda mu fali ovog, onog, on je malo šovinist, ali ja nisam.”

Ispričao je da nije dao da mu sina mobiliziraju u vojsku.

“Nisam dao da sin ide u vojsku. Dao sam za oružje, rekao sam ako treba, idem ja, ali sina ne dam. Tuđman mi je rekao “i vi pripadate grupi ljudi koji daju volove, a sirotinja sinove”. Ja tako poštujem ove naše borce, sretan sam da je danas tu jedan ministar Medved, izuzetan čovjek na čelu, on će brinuti da obitelji naših bojišnika ne oskudjevaju nikad. Patriot sam, ne mogu biti veći, ali ne dam sina.”