IZRAEL SE DOLAZI ISPRIČATI!? U srijedu će Zagreb posjetiti visoki dužnosnik Izraela

Izraelski novinar Barak Ravid na Twitteru je objavio kako izraelski dužnosnici u srijedu dolaze u Zagreb ispričati se zbog problema s vojnim zrakoplovima. On tvrdi da će u srijedu visoki dužnosnik izraelskog ministarstva obrane doći u Zagreb.

Tu bi se trebao ispričati jer nisu uspjeli uvjeriti Trumpovu administraciju da odobri dogovor između Izraela i Hrvatske o kupnji F-16 Barak vojnih zrakoplova.

Scoop on @news10: Director General of the Israeli Ministry of Defense will travel on Wednesday to Croatia to apologize for the failure to convince the Trump administration to approve the F16 deal between Israel and Croatia, officials tell me

January 6, 2019