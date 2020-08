IZRABLJIVANJE STUDENATA NA JADRANU? Sezonu odrađuju bez slobodnog dana: Otići ću jer je prestrašno

Studenti često ljeti odlaze na sezonu, budući da im je ljetni period jedino razdoblje u kojem mogu raditi nesmetano zarađujući za nadolazeću godinu.

No kako piše portal Moj faks.hr, uvjeti u kojima rade studenti nerijetko su nehumani. Premda je potreba za studentima ove godine zbog pandemije koronavirusa prepolovljena, turistička sezona na Jadranu među studentima se još uvijek smatra odličnom prilikom za zaradu. Kada nemaju obveza na fakultetima, tijekom sezone se itekako narade pošto rade bez ijednog slobodnog dana. O tom stilu života za ovaj je portal progovorio Vjeko, student s Veleučilišta Velika Gorica koji je do sada odradio tri ljetne sezone bez slobodnog dana.

Lani je imao prilike raditi na Zrću na otoku Pagu u kafiću.

”Posao je bio sasvim okej, cijelo vrijeme se radi uz muziku, nije monotono, a većina gostiju je oke, ali je bakša bila po 10 kn dnevno. Većina cijena je bila zaokružena, a velike narudžbe su se plaćale karticama. Od toplog obroka smo imali jednu stvar s fast food kućica, a radili smo 10 sati dnevno bez slobodnog dana, iliti 70 sati tjedno za 6 500 kn, naravno obećavali su se ogromni bonusi što je na kraju ispalo 200-300 kn više na kraju sezone”, otkriva ovaju mladić koji se prisjetio posebno teških dana.

“Kad je bio Austria goes Zrće festival, radio sam taj dan 10-18, 19-05 i idući dan sam mor’o opet doći na smjenu u 10 i izdržat do 20, i za sve to sam dobio 180 kn ekstra”, govori Vjeko. I studentica Andrea koja ovu sezonu radi na Korčuli podijelila je svoje iskustvo. ”Posao je od 11 pa do kad se ne završi i ako ne dobijem slobodan dan uskoro mislim da ću otići jer je prestresno”, priznala je.