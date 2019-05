Izostala tradicionalna sindikalna čestitka za Praznik rada, inicijativa ’67 je previše’ poziva na potpisivanje za referendum

Autor: Hina

Umjesto tradicionalne čestitke sindikalnih središnjica u povodu Međunarodnog praznika rada, 1. maja, zajedničku čestitku ove godine uputila je Inicijativa “67 je previše”, koja je pozvala sve radnice i radnike da masovno potpišu za referendum kojim bi se izmijenili uvjeti odlaska u mirovinu.

“Drage radnice i radnici, ovogodišnji Međunarodni praznik rada slavimo u ozračju mirovinske reforme koja je stupila na snagu početkom godine, a kojom su dramatično pogođene sve sadašnje radnice i radnici, naša djeca, unuci i praunuci. Pozivamo vas da nam se pridružite i da 1. svibnja masovno potpišete za referendum kojim ćemo izmijeniti uvjete odlaska u mirovinu”, stoji u čestitci.

Svake godine ovaj dan obilježavamo u spomen na krvoproliće u Chicagu 1886., ali i na sve druge radničke žrtve nakon toga u borbi za dostojanstvene radne i životne uvjete. Od 1890. Praznik rada se slavi i u Hrvatskoj, kada su zagrebački radnici održali niz štrajkova i skupova. U zgradi Hrvatskoga doma, kako su pisale Narodne novine, govornici su na velikoj radničkoj skupštini pred tisuću radnika isticali: “Mi smo za rad, ali hoćemo živjeti kao ljudi”.

Hoćemo živjeti kao ljudi, a ne kao robovi ili roboti

“Danas, 129 godina kasnije, prisiljeni smo opet pred radnicama i radnicima, pred cjelokupnim hrvatskim narodom, poručiti vlastima i kapitalu da smo mi ljudi i da hoćemo živjeti kao ljudi. Mi nismo ni robovi ni roboti. Ne pristajemo na rad do 67. godine jer nisu ispunjene osnovne pretpostavke daljnjeg podizanja dobi za mirovinu: živimo tri godine kraće od prosjeka Europske unije, živimo samo pet godina u zdravlju nakon 65. godine – što je dvostruko kraće od prosjeka EU-a i trostruko kraće od sjevernih europskih zemalja. Ne pristajemo na ovako veliku penalizaciju prijevremenih mirovina jer većinu radnika u Hrvatskoj poslodavci prisiljavaju na prijevremeno umirovljenje, a država ih onda dodatno snažno kažnjava. Velika većina novih članica Europske unije ima rad do 65., a mnoge od njih i do niže dobi, dok su dob umirovljenja na 67 digle samo neke razvijene članice EU-a, i to ovisno o produljenju životnog vijeka i o stanju na tržištu rada. Ne želimo i nećemo biti miševi za vladine eksperimente”, poručili su iz inicijative u čestitki.

Iz inicijative ističu i kako radnicima ništa nije poklonjeno. “Za sve smo se morali izboriti sami. I ništa nije izboreno zauvijek te stalno moramo braniti radnička i sindikalna prava! Stoga pozivamo sve radnike, umirovljenike, studente i učenike da se pridruže desecima tisuća građanki i građana koji su već dali potpis za raspisivanje referenduma za promjenu uvjeta za mirovinu”, stoji u čestitci koju potpisuje Organizacijski odbor inicijative “67 je previše”.