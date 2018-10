IZNIMNO HLADAN LISTOPAD: Dolazi novi artički val, Hrvatska na udaru oluja

Ledena fronta koji je došla sa sjevera već je zahvatila Alpe. Snijeg je počeo padati u nedjelju na zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima Alpa na visinama oko 2.500 metara nadmorske visine, a danas su padaline nastavljene i na nižim visinama, točnije oko 2.000 metara.

Another cold wave of Arctic airmass pushed across west-central Europe into the Med in the first days of October. Much colder Monday ahead for UK, France and Benelux tomorrow, Tuesday should be very cold across S France and W Med. Another cyclone forms there on Tuesday as well. pic.twitter.com/THX2T1WcYv

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 30 September 2018