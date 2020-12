IZNENAĐUJUĆI PODACI: Tko je devastirao, a tko oporavio Tuđmanov HDZ?

Prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman povijesna je figura po brojnim parametrima pa tako i po svojem neprijepornom autoritetu za birače koji su mu tijekom vladavine kako državom, tako i njegovim HDZ-om na parlamentarnim izborima u više navrata ukazivali povjerenje.

Od 1990.godine i prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj, parlamentarni su izbori održani 11 puta, a premda je riječ o drugačijim izbornim sustavima pa i prilikama, neke usporedbe Tuđmanovog HDZ-a, i onoga što se s tom strankom događalo nakon njegove smrti ipak je moguće povući.

Nakon prvih izbora 90-te parlamentarni su izbori održani 1992., 1993-e i ’95-te godine, a na svima njima Tuđman je bio i ostao autoritet među biračima, ali i među svojim stranačkim kolegama.

Prvi problemi s apsolutnom dominacijom HDZ-a počeli su nakon rata. Tada je HDZ izgubio izbore u Zagrebu te tada kreće zagrebačka kriza u sklopu koje dolazi do optpora oporbe i biračkog tijela prema Tuđmanovom HDZ-u. Nakon Tuđmanove smrrti dominacija HDZ-a u Saboru nikada se nije ponovila u onoj mjeri u kojoj se događala u njegovoj eri.

Voljeli ga ili ne, mora se priznati kako je HDZ na staze stare slave nalik onoj iz Tuđmanove ere uspio vratiti tek premijer Plenković na ljetos održanim parlamentarnim izborima, nakon kojih je uspio samostalno formirati Vladu uz potporu manjinskih zastupnika, premda mu je konkurencija na tim srpanjskim izborima uistinu bila žestoka, barem se tako naslućivalo u anketama.

Nije ni pokojni Tuđman na svojim izborima bio bez konkurenata, ’90-te je Račan na izborima osvojio skoro 30 posto glasova, no povijesni SDP-ov minimun zabilježen je na izborima održanima 1992. godine kada su osvojili skromnih 5,52 posto. S idućih izbora SDP izlazi s oko osam posto glasova, no u to vrijeme Budišin HSLS stasa u ključnu oporbenu stranku. Na izborima ’92-te osvajaju više od 17 posto potpore, a na onima održanima 1995. godine 11,55 posto.

Koncem 90-tih saznalo se za ozbiljno Tuđmanovo zdravstveno stanje pa se kreće u potragu za njegovim nasljednikom. Oporba se u to vrijeme počela okupljati, a predvodnikom iste postaje Račan, u međuvremenu Tuđman umire, a HDZ se počinje osipati u unutarstranačkim borbama za njegova nasljednika, što na izborima iz 2000-te godine rezultira prvim HDZ-ovim porazom, ali i dolaskom Račanove koalicije na vlast. To ne smiruje sukobe u HDZ-u, štoviše, nakon to poraza poveo se rat između Ivića Pašalića i Ive Sanadera za čelnu poziciju u stranci. Pod sumnjivim okolnostima Sanader uspjeva pobjediti Pašalića, a na idućim parlamentarnim izborima stranka s njime na čelu osvaja 66 mandata, isto koliko i Plenkovićev HDZ danas. Međutim, u to doba dijaspora je imala pravo na 14 zastupnika, a ne na tri kao što je to danas slučaj. Nakon izbora Sanader sastavlja vladu s par manjinaca HSLS-DC-om, HSU-om i HSS-om. Idući izbori održani 2007. godine Sanaderu i HDZ-u donose ozbiljniju prepreku, SDP nakon Račanove smrti preuzima mladi i osokoljeni Zoran Milanović koji osvaja 56 mandata, no vješti pregovarač Sanader pridobiva potporu 82 zastupnika i otima mu vlast, koalirajući s HSLS-om, HSS-om, ali i Pupovčevim SDSS-om, manjinci su tada u Slobodanu Uzelcu dobili svojeg prvog potpredsjednika Vlade koju Sanader napušta usred mandata, predajući ključeve stranke i države Jadranki Kosor. Nju 2011. godine na izborima pobjeđuje Milanovićeva Kukuriku koalicija osvojivši 81 mandat. HDZ Jadranke Kosor ostao je na skromna 44 mandata.

Domoljubna koalicija koju je kao šef HDZ-a formirao Tomislav Karamarko na izborima održanim 2015. godine osvaja 59 mandata, HDZ-u je samostalno pripalo njih 49, no sastav Vlade tada ne odlučuje ni koalicija, ni HDZ već Božo Petrov i njegov Most s osvojenih 19 mandata. Petrov se priklanja HDZ-u, ali idila nije dugo potrajala pa Hrvatska na nove izbore izlazi 2016. godine s Plenkovićem na čelu HDZ-a. On tada samostalno osvaja 61 mandat, SDP-u je pripalo njih 54, a Mostu 13, pa slijedom toga Plenković u suradnji s Petrovom postaje premijer, nedugo potom iz Vlade izbacuje Mostove ministre i formira koaliciju s HNS-om. Iako su mnogi vjerovali da HDZ-u birači to nikada neće oprostiti, rezultat parlamentarnih izbora pokazao je da je to vjerovanje tek jedna u nizu zabluda.