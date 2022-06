‘IZMEĐU REŽANJA I LAVEŽA’ Grlić Radman opet navalio na predsjednika: ‘Da mi sudjelujemo tamo gdje može napraviti incident?’

Autor: Dnevno.hr

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman nakon sjednice Vlade komentirao je predsjednika Zorana Milanovića na samitu NATO saveza u Madridu.

Milanović je jučer pitao zašto nikoga iz MVEP-a ili Vlade nije bilo tamo.

“Pitajte Milanovića i kako je govorio, što je govorio, on je nepredvidiv, mnogi strani državljani njegovo ranga kažu da je nepredvidiv. Sudjelovati negdje gdje on može napraviti incident… Mi to ne znamo, kažem vam da smo sve pripremili da bi on mogao biti na samitu, sve što mu je trebalo, imao je. A koliko sam čuo, on je imao dovoljno vremena za šetnju i relaksaciju”, rekao je Grlić Radman.





Novinari su ga tražili da komentira predsjednikovu izjavu u kojoj je članove Vlade nazvao dvorskim ludama.

“Pitajte njega, takvim rječnikom koji je jezik ulice, postaje jezik politike pa se ona počne valjati ulicama, ako to govori predsjednik države koji nagrđuje samu instituciju na taj način, on je najveći predstavnik države koji mora imati moralni integritet i biti uzor. To što je izgovorio, da to ostavlja nas i naše prijatelje ravnodušnim? Njegov jezik i narativ i ne može biti primjer nikome jer gubi prijatelje, ako ste jučer vidjeli baš nije bilo nekakvog druženja među predsjednicima njegovog ranga, vidjeli ste što pišu strani mediji. Drago nam je da je Milanović sam vidio štetnost izjava i podržao ove dvije zemlje za članstvo NATO-a, a prije dva mjeseca je govorio da će svakoga proglasiti izdajnikom tko to potpiše”, rekao je ministar.

‘Njegovo izražavanje je između režanja i laveža’

Kaže, on ima kućni odgoj, a predsjednik nema i nije mu teško kada ga Milanović vrijeđa.

“On valjda misli da je snaga akcija, uzdržavanje slabost, uvreda udarac, a njegovo izražavanje je između režanja i laveža. Samo ga slušajte!”.

Ministar nije želio pojasniti gdje je to predsjednik šetao, no dao je naslutiti da su informacije o tome što je radio dobili od stalnog predstavnika ili veleposlanice u Madridu.

Dodaje, što se tiče Turskih uvjeta za Švedsku i Finsku u NATO-u, radilo se o bilateralnom pitanju između dvije zemlje, pa to nije smatrao sličnim onome što je pokušavao Milanović.









“Mislim da bi bilo velikodušno da je rekao da je pogriješio, najveća greška je ne vidjeti vlastitu grešku”, zaključio je Grlić Radman.