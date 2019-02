‘Izgledao je dosta jadno’: Procurila zastrašujuća ispovijest zagrebačkog taksista

Autor: Dnevno

Antun Babić prije nekoliko mjeseci najavio je kandidaturu za predsjednika Hrvatske, a ovaj političar s iskustvom u diplomaciji na društvenim je mrežama izrazito aktivan pa tako i na Facebooku nerijetko komentira anomalije s kojima se sreće u hrvatskom društvu.

Jedna od zanimljivih objava svakako je i iskustvo koje je imao sa zagrebačkim taksistom, a koje u potpunosti objavljujemo.

“ZASTRAŠUJUĆA IZJAVA ZAGREBAČKOG TAKSISTA

Nakon jednog rutinskog pregleda u KBC-u Zagreb (Rebro), jučer popodne sjeo sam u taksi i započeo rutinski razgovor sa samozaposlenim taksistom, 67 godina starim braniteljem. Pitam ga: “Kako ste, kakav Vam je bio dan?” Odgovor: “Čekam dva sata i maloprije drugi mi je taksist ukrao mušteriju. Moram šutjeti, inače ću loše proći. Cijeli dan radim, a imao sam samo tri kratke vožnje, od kojih sam utržio manje od 100 kuna. Ima nas previše. Hvala Bogu da ste naišli.” Izražavam mu sažaljenje i pitam ga ima li djece. Odgovor: “J…. ovakvu državu, sin mi je otišao van.

Prije nego što je otišao rekao mi je – stari tebe i sve branitelje treba poubijati. Zar ste se borili za ovakvu državu?”. Čovjek je izgledao dosta jadno i nisam znao što da odgovorim. Dao sam mu deset kuna bakšiša, što mu je navuklo veliki osmijeh na lice. Poželio mi je svako dobro. Riječi tog čovjeka progonile su me nekoliko sati, sve do odlaska na spavanje. Ništa ne znam o tom čovjeku. Ako je ono što je za državu rekao uistinu mislio, onda smo svi zajedno teško zabrljali, i svi smo odgovorni. Više nisam siguran, iako ću se dalje nastaviti boriti, da u nama Hrvatima postoji čvrsta volja da u Hrvatskoj napravimo potpuni zaokret i da spasimo ne samo državu, nego i nas same. Volio bih čuti vaša razmišljanja.”