IZGLEDA DA ĆORIĆ PONEKAD NE GOVORI ISTINU: Evo sumnjivih detalja u slučaju Ponoš

Ako je nešto postojano u hrvatskoj politici, tada je to krilatica “nismo znali”, koja se po medijskom prosoru rasprši svaki put kada političku elitu uzdrma kakva afera, koja se nakon te poštapalice promptno gurne pod tepih, da bi se hranidbeni lanac održao na životu. Evo, ovih dana ministar Ćorić pokušava nas uvjeriti da ništa nije znao o tome da je čelnik državnog fonda bivšem šefu Radničkoga vijeća prije godinu dana prijetio da će mu odšarafiti glavu i da će letjeti metak te da ga boli kur*c za njega i radnike. Nadležni ministar Ćorić za taj razgovor, koji je prije gotovo pola godine ekskluzivno objavio naš portal, nije znao, a izgleda da ni sam ne zna kada je zapravo za taj razgovor saznao jer smo imali prilike čuti nekoliko verzija pa zapravo sada ni narod ne zna što je istinita. Ćorić je narodu ponudio par verzija o svojim spoznajama pa je tako za razgovor saznao mjesec dana poslije, pa lani u listopadu, pa ove godine u travnju, pa prije ljetne stanke.

Pa evo, dok se smislio koja je verzija točna, spletom okolnosti tek je sad odlučio djelovati zatraživši od Dubravka Ponoša, čelnog čovjeka Fonda za zaštitu okoliša da podnese ostavku, i to svoje postupanje ministar, naravno, smatra pravodobnim, jer su službenici odradili analizu nakon koje su odlučili djelovati. Ok, Ponoš je ponudio mandat na raspolaganje, ali je li to ono čime se hrvatska javnost treba zadovoljiti? Je li to europska Hrvatska o kojoj Plenković govori? Je li to vjerodostojnost na kojoj su gradili kampanju, je li to transparentnost i hoće li konačno netko u našoj zemlji progovoriti o političarima koji “ne lažu, već samo ponekad ne govore istinu”. Da je Ćorić znao za snimku objavljenu na našem portalu, potvrđuje i višemjesečna retorika mostovca Nikola Grmoje koji je još u travnju tražio od Ćorića da mu odgovori što će poduzeti sa slučajem Ponoš i njegovim odnosom prema zaposlenicima i predstavniku Radničkog vijeća Mislavu Kotarcu, o čemu je, kako je Grmoja naveo, Kotarac izvijestio i Plenkovića.

Ministar sada, pritisnut Grmojom i Buljem, poručuje kako je on svoj dio posla odradio, poslao je odgovor na verifikaciju Vladi početkom svibnja, ali, vidi vraga, Vlada u tih stotinjak dana nije učinila baš ništa. Gdje je odgovor nestao u prepiskama između institucija do danas se ne zna, a u ministarstvima pa ni u Vladi za razgovor o toj temi nisu raspoloženi. Da je muljaža u ovoj priči koju je pokrenuo Dnevno.hr višeslojna, potvrdio je i SDP-ovac Željko Jovanović, predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje i provedbu strategije suzbijanja korupcije, koji je izjavio da su očitovanje o ovom slučaju zatražili 15. srpnja, ali od toga ne bi ništa. Odgovornost, vjerodostojnost, moral? U političkoj kaljuži ovi su izrazi prazni pamfleti, jer da nisu, ministar Ćorić, a vrlo vjerojatno i sam Plenković, nakon ove blamaže i ovakvih propusta raspremali bi svoje urede i spremali se za odlazak.