Izdali ga simboli! Zašto je Pupovac pustio vijenac sa srpskom zastavom u Dunav?

Autor: Dnevno.hr

Hrvatska politička javnost, ovih se dana nije prestajala propitivati hoće li SDSS-ov Milorad Pupovac doći u Vukovar. Pupovac je pak tu gestu uistinu realizirao, mudro i u svojem stilu, te se vukovarskim žrtvama poklonio dan prije tradicionalne Kolone sjećanja.

No, ono što je zamijetio dio javnosti, uključujući i poznatog novinara Tihomira Dujmovića jest vijenac kojega je spustio u Dunav, na kojem su bili srbijanski heroji, premda je Pupovac naknadno tvrdio kako je došao u Grad heroj odati počast kako hrvatskim, tako i srbijanskim žrtvama. Upravo ovaj potez s vijencem na Dunavu, izazvao je poseban interes i vukovarske javnosti, tako se u Gradu heroju pomalo ispod glasa postavlja pitanje je li Pupovac pustio vijenac jer je pored Dunava, 17-og ubijena skupina Srba?

Koji je doista Pupovčev razlog za ovaj potez teško je dokučiti, on ionako nije bitan, ali u Vukovaru svakako i dalje ostaje isti onaj gorak okus. Jer ako itko zna što znači žrtva, suosjećanje i patnja znaju to stanovnici ovoga grada, koje je Pupovac još jednom razočarao jer umjesto da je donio vijenac koji će uistinu značiti jedinstvo i suživot, on je i ovoga puta došao dijeliti žrtve i stvarati razdor u gradu u kojem i Srbi i Hrvati danas imaju jednu dodirnu točku, koja se pak zove borba za egzistenciju. A u toj borbi mora da je i jednima i drugima jasno da je politika tek dio folklora, kako god da se glavni akteri tog folklora zvali.