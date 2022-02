‘IZBORA NEĆE BITI’ Čačić: ‘Ako ide optužnica idemo van iz podrške Vlade’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Reformista, kolacijskog partnera HDZ-a, Radimir Čačić komentirao je aferu koja trese Vladu. rekavši: Ja samo molim da u roku od dan-dva istraga veli da ide optužnica, ako ide optužnica idemo van iz podrške Vlade”.

“Ima bazičnih 76, 66 na listi HDZ-a, na toj listi je i HSLS i Petir, plus 8 manjinaca i jedan HNS-ov koji ima svoj mandat, te Reformist koji ima izvorni mandat. To je prošireno za svaki slučaj s jednim koji je došao s lijeve liste, to je gospodin Hrelja. Većina je tamo gdje je, svoje stavove smo rekli”, kazao je za RTL Danas.

O sutrašnjem koalicijskom sastanku je rekao: “Naš stav će biti onaj koji govorim od prvog trenutka. Ovo je loše za Vladu, to je prvi put bilo tako da ministar u Vladi je uhićen. Je li kriv ili ne, to ne možemo znati, ali činjenica da je bilo dovoljno osnovane sumnje da ga se uhiti, ne može biti u Vladi i točka. Je li kriv, želim mu da ne bude, na ljudskoj razini, ali otvorila se tema za još nekoliko ministara. Ti ministri mogu stavljati mandat na raspolaganje ili ne mogu”, kazao je Čačić.

Ne vidi se u Vladi

Na upit o potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću rekao je niti treba niti ne treba odstupiti.

“Zašto bi odstupio? Ako u porukama piše da poručuje gospođi Ani, prema ovome kakvi su kriteriji, ljudi koji bi trebali dobiti neće dobiti, ljudi koji ne bi trebali dobiti će dobiti. To je česta situacija u našim ministarstvima, da se tako slože kriteriji. On upozorava, ako se na bazi toga dogodilo da su se kriteriji promijenili na pametan način, na njegovu inicijativu koja može biti korisna, konstruktivna, ako su po tim kriterijima ljudi koje predlaže, baza koju zastupa to je srpska manjina, dobili poticaje, to je sve u redu. Ako se kriteriji nisu promijenili, a ljudi koje je predlagao dobili poticaje, onda je to kažnjivo, mora otići i biti optužen, te za to kažnjen. To nije Agrokor, to je 5 minuta posla. Istražitelj odmah vidi kriterije. Ja samo molim da u roku od dan-dva istraga veli da ide optužnica, ako ide optužnica idemo van iz podrške Vlade, čim podignu optužni prijedlog”, kazao je Čačić, dodavši da incident može biti incident, ali ako je više ministara onda je to modus operandi.

Na pitanje izbori ili rekonstrukcija Vlade, Čačić je rekao da izbora neće biti jer bez glasa Reformista većina postoji te da izbori nisu opcija, osim ako Plenković tako odluči.

Kazao je i da se ne vidi u Vladi.