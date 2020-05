IZA ZATVORENIH VRATA! Plenković se lomi! Razgovor s Krstičevićem buran: Imamo detalje

Nakon pada vojnog zrakoplova u kojem su poginula dva pripadnika HRZ-a natporučnik Marko Novković te polaznik letačke selekcijske obuke poručnik Luka Jagatić ministar obrane i potpredsjednik Vlade Damir Krstičević podnio je ostavku.

Davanje ostavki obilježilo je Krstičevićev ministarski mandat, a ovoj posljednjoj vijeća s premijerom, dok upućeni prepričavaju kako ga je smrt mladih ljudi strahovito potresla.

”Krstičević je emotivac, to ste svi imali prilike vidjeti, nije nas baš ni previše iznenadio potez kojega je povukao, pitanje je što će mu Plenković reći, moguće je da ga ne uspije nagovoriti da povuče ostavku”, komentira naš dobro upućeni sugovornik iz Vlade.

Malo je tko u HDZ-u siguran kako će ova priča s ministrom okončati, a ni on sam nije u ishod posve siguran.

”Moguće je da ga Plenković i pusti da ode, to će se prezentirati kao moralan čin, i to nije nužno loše sad kada se pripremamo za izbore, on je reagirao stihijski, nije najavio ostavku Plenkoviću, ali ga je premijer nazvao iste sekunde kad je čuo da ovaj daje ostavku, u vladi je ozbiljna panika, traže najbolje riješenje, nije lako to prezentirati javnosti, Plenković zapravo ne zna ni koga bi sad predložio da ga zamijeni, on je i potpredsjednik Vlade, premijer mu vjeruje, teško je s time pronaći balans, i u ovim trenucima se lome, dosta je burno”, komentira naš sugovornik blizak vladajućima te naglašava kako ne vjeruje da bi ovime Krstičević mogao okončati i svoju političku karijeru.