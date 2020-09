IZA ZATVORENIH VRATA! Plenković nikome nije dao da ‘pisne’: Buran sastanak rukovodećih HDZ-ovaca

Premijer Andrej Plenković ovih je dana okupio članove Predsjedništva i nacionalnog vijeća HDZ-a. Družina se sastala u zagrebačkom hotelu Westin, a iza zatvorenih vrata ovog lusuznog zdanja vodile su se žućne polemike koje je izazvala tema kadroviranja po ministarstvima.

Prije no što se sastao sa stranačkim kolegama premijer je održao sastanak s koalicijskim partnerima, s kojima je također razgovarao o kadroviranju.

”Plenković je koalicijskim partnerima ponudio devet funkcija državnih tajnika, a raspravlja se o još dvjema funkcijama. Danas državni tajnici više nisu ono što su prije bili. Budući da su ministarstva pripojena, oni će biti jedna vrsta ‘mini’ ministara”, objašnjava naš sugovornik iz vladajuće stranke te dodaje da je takva Plenkovićeva ponuda partnerima izazvala prijepore u HDZ-u.

”Mnogi drže da se Plenković previše raspojasao i da je partnerima ponudio previše”, navodi naš sugovornik te podsjeća da većina koalicijskih partnera u sabornici ima svega jednog zastupnika.

”To se na sastanku Plenkoviću jasno dalo do znanja, no on nije dopustio da se oko njegovih odluka rade problemi, jednostavno ne pristaje na nikakve savjete i sugestije, preuzeo je i stranku, i Vladu. Nije ga briga za ničija mišljenja, a taj ego mogao bi mu se vrlo brzo obiti o glavu”, drži naš sugovornik.

”On doista je pobjedio na izborima, ali sada je vidljivo da je ta pobjeda ipak bila slabašna i da nam je Škoro bez obzira na sve pomutio račune, većina od 76 ruku je slaba, toga je Plenković svjestan i radi toga mora pristajati na velike zahtjeve naših malih koalicijskih partnera, mi smo dakle opet bez žetončića na jedan način ucjenjeni”, smatra naš sugovornik te upozorava da je sve jasnije kako neće biti više zastupnika koji podržavaju Vladu budući da pregovori vođeni tijekom ljeta nisu uspjeli.

”Odbili su nas i Škorini zastupnici i Raspudić, tu smo gdje jesmo, a to nije tako dobro kako se na početku činilo”, zaključuje naš sugovornik.