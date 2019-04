IZA ZATVORENIH VRATA! HDZ-ovac instaliran na čelo utjecajne institucije! Bivši šef: Meni ne bi bio ni šofer

Iza zatvorenih vrata, na zatvorenom dijelu sjednice Vlade obično se donose najzanimljivije odluke, a da je tome tako potvrđuje i posljednji slučaj čiji je glavni akter prvi čovjek zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić. Ovaj je HDZ-ovac naime imenovan na poziciju glavnog državnog inspektora, a osim toga potrebno je napomenuti kako dotični predsjeda zagrebačkom organizacijom vladajuće stranke, koja je za premijera Andriju Plenkovića izrazito značajna. Državni inspektorat s prvim danom travnja od Ministarstva rada i mirovinskog sustava preuzima inspekcijske poslove na području rada i zaštite na radu, koje su obavljali u Inspektoratu rada pa je slijedom toga Vlada razriješila ravnatelja Inspektorata rada Iliju Tadića.

Ovim je činom vraćen Državni inspektorat, koji je podsjetimo ukinut odlukom Vlade bivšeg premijera Zorana Milanovića u siječnju 2013.godine, nakon čega su inspektori prebačeni u ministarstva. Kao glavni državni inspektor Mikulić bi trebao imati plaću od 23 tisuće kuna bruto, a pod njegovu ingerenciju ulazi 1500 inspetora koji su podjeljeni u 17 službi. Posljednje izmjene Zakona o državnom inspektoratu omogućile su HDZ-ovcu na ovim tijelom rukovodi narednih pet godina, a odgovara izravno Vladi.

Inače, Mikulić je do ukidanja inspetkorata tamo radio, a najava da bi se ondje mogao vratiti na rukovodeću poziciju u javnosti je izazvala ozbilje rasprave. Jedan od razloga leži u tome što su dosada inspektori bili nestranački, a pozicija koju če obnašati značajna je jer jedan od zadataka koje je Mikulić s novom funkcijom dobio jest i suzbijanje nezakonitosti u gospodarskim subjektima. Oporbeni zastpnici novi su Zakon prozvali Lex Mikulićem, a posebno je kritičan bio nekadašnji SDP-ov ministar Mirando Mrsić koji je konstatirao da sve smrdi na političku korupciju. I posljednji glavni državni inspektor Branko Jordanić obrušio se na Mikulića, koji mu je u inspektoratu od 2004.do 2012.godine bio pomoćnik. Jordanić je naime kazao kako njemu Mikulić danas ne bi bio ni šofer, a gostujući na N1 televiziji Zakon o državnom inspektoratu okarakterizirao je kao površan, i ispod svih kriterija struke.

Kako god da bilo, dio skeptičnih reći će da se doista radi o svojevrsnoj čistki u HDZ-ovim redovima, jer sada se pak traži i osoba koja će Mikulića naslijediti u skupštini, a potom i na čelu zagrebačkog HDZ-a. šuška se kako bi to mogao biti HDZ-ov nesuđeni zagrebački gradonačelnik doktor Drago Prgomet koji se spominje kao Plenkovićev čovjek, za razliku od Mikulića kojega su povezivali s Brkićem, pa se nametnulo pitanje je li posrijedi jedan oblik kompenzacije i dogovora dvaju HDZ-ovih moćnika, te je li se Plenković na ovaj način počeo osiguravati eliminirajući iz stranačkih ogranaka koji bi mu potencijalno mogli ugroziti opstanak na čelu stranke.

Inače, Mikulić je rođen u Zagrebu, a u rodnom je gradu završio Kemijsku-tehnološku srednju školu. Diplome se domogao na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu gdje je upisao doktoriski studij, na tom je fakultetu radio i kao asistent, a zatim se zapošljava i Gradskom zavodu za planmiranje razvoja grada i zaštitu okoliša.

Od 2004. do 2012. bio je pomoćnik glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata RH, sjedio je i na poziciji zamjenika predsjednika te predsjednika NO HŽ Cargo, a bio je i zamjenik predsjednik NO hotela Palace, te HŽ Infrastrukture.

“Nikada se nisam izjašnjavao kao Jugoslaven, ja sam Hrvat i uvijek sam bio Hrvat.” – rekao je Mikulić jedna prigode osporavajući navode da je bio član Komunističke partije. U vrijeme kada se u Gradskoj skupštini temeljem zahtjeva Neovisnih za Hrvatsu glasovalo o uklanjanju biste Ive Lole Ribara, HDZ-ov zastupnički klub kojim ravna Mikulić ostao je suzzdržan, pa su time njihovi glasovi spriječili uklanjanje spomenika. ”Ne bi se trebalo ničemu čuditi. HDZ je već i po nekim drugim pitanjima, poput onog o Istanbulskoj konvenciji, odnosno rodnoj ideologiji o kojima smo također imali rasprave u Skupštini, pokazao da im nije stalo da se neke stvari mijenjaju u smjeru na koji se i sami programski i deklarativno pozivaju”, rekla je tada Bruna Esih. I doista, ubrzo potom Mikulić je glasom u sabornici dao potporu ratifikaciji Istanbulske. Zanimljivu analizui Mikulićeve karijere svojedobno je objavljivao i Denis Kuljiš u Jutarnjem listu povezujući Dragana Krasića načelnika Sektora za rudarsvo u Upravi za energetiku i rudarstvo s Mikulićem, kojemu je ovaj kum. Mikulić je naime u periodu kada je Krasić bio načelnik Sektora imenovan glavnim državnim inspektorom za rudarstvo.

“Da bi baš sve baze bile pokrivene, Krasićev kum, Andrija Mikulić, postao je, štoviše, glavni državni inspektor za rudarstvo! A zatim je postao poslovni partner Krasićeve žene Ozane, geologinje. S kapitalom od 18 tisuća kuna njih su dvoje 1998. popola osnovali firmu Adriakamen i od Krasićeva Sektora za rudarstvo 1999. zatražili otvaranje istražnog polja Plano, pet kilometara sjeveroistočno od Trogira. Riječ je o rimskom kamenolomu na brdu poviše mjesta gdje se kamen, na ležištu Seget, vadio od pamtivijeka – od njega su načinjeni Radovanov portal trogirske katedrale, zvonik splitske prvostolnice, mnoge palače u Veneciji i Carigradu, a Fischer von Erlach upotrijebio ga je za dogradnju bečkog carskog dvorca Hofburg.Koncesija na kamenolom pet kilometara udaljen od centra Trogira, malog mjesta u kojem se sve zna, izazvala je ogovor, pa Mikulić i gospođa Krasić prodaju svoju firmu nekim ljudima za – 70 tisuća eura”, pisao je Kuljiš među ostalim te nastavio:

”Kad je članak izašao u Globusu, gdje je sve to bilo nadugo i naširoko elaborirano i ilustrirano fotografijom džipa Mercedes ML koji voze samozatajni supružnici, Sanaderova je Vlada smjesta smijenila Krasića i Mikulića. Zatim je pala, a premijer i ministar poduzetništva završili su u zatvoru. A što se dogodilo s protagonistima priče o “dragom kamenu”? Za vladavine Jadranke Kosor i Đure Popijača Krasić je odmah vraćen u Ministarstvo. Opet je dobio svoj stari posao načelnika Sektora rudarstva. Andrija Mikulić otišao je iz Državnog inspektorata (Sektor rudarstva), ali je došao u Ministarstvo da pomaže kumu”.