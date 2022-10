IZA TOGA STOJI ZORAN MILANOVIĆ! Plenkovićevi suradnici uzdrmani: Posebno prezire bračni par Raspudić

Autor: Iva Međugorac

Bez obzira na to što su se u HDZ-u svojski potrudili da zaustave izlaganje Dragana Kovačevića na saborskoj sjednici Antikorupcijskog vijeća, bivši šef Janafa izgovorio je sve što smatra da je bilo potrebno pa je slijedom toga žestoko očešao premijera Plenkovića, bivšeg ministra gospodarstva Tomislava Ćorića, a usput je spomenuo i nekadašnju premijerovu suradnicu Tenu Mišetić.

U prvi plan, u ovom HDZ-ovom otporu spram Kovačeviću isplivali su Mostovi saborski zastupnici i sami šef Vijeća Nikola Grmoja, koji je i putem medija i na društvenim mrežama ovaj Kovačevićev iskaz opisao kao korak kojim su potukli HDZ u kojem se zbog Mosta vraćaju u neka ne tako davna vremena.

”Sve ovo što Grmoja i Mostovci izvode podsjeća na period uoči pada Tomislava Karamarka, bunili su se na gotovo istovjetan način, dizali hajku i bili aktivistički nastrojeni tvrdeći da rade za nacionalne interese, Karamarko je pao na Ini, a sada na isti način Grmoja i ekipa nastoje srušiti Plenkovića”, komentira naš sugovornik iz HDZ-a blizak predsjedniku Vlade te napominje da je Plenković poseban trn u očima Mostovih saborskih zastupnika.





Trn u očima

”Ne treba zaboraviti da je Plenković nonšalantno Mostove ministre ispratio iz svoje Vlade, on njih naprosto ne podnosi, posebno otkako se Mostu pridružio bračni par Raspudić, Plenković je uvjeren da i sada iza ove hajke oko Ine i Memoranduma stoji Zoran Milanović koji je blizak s Ninom Raspudićem, Milanović na sve načine nastoji srušiti Plenkovića, a Most mu sada služi kao odlična platforma. Vidite da se oporba svako malo ujedinjuje oko nekih tema, premijer je siguran da iza tih ujedinjenja stoji Milanović i da su to njegovi osobni obračuni”, komentira naš sugovornik te podsjeća da su se u međuvremenu teze na kojima je Most rušio Karamarka pokazale kao promašene te da Hrvatska izgubila arbitražni spor pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu, a da Mostovci o ovoj temi nisu previše progovarali.

Nije se sve donedavno previše progovaralo ni o Memorandumu iz 2018. godine kojim se omogućio protok nafte od Rafinerije Sisak do Janafa tako da ona i dalje teče prema mađarskim rafinerijama, dok ova sisačka propada. U to je doba Ćorić tvrdio kako odluku o zatvaranju Siska nije moguće donijeti jednostrano bez dogovora s Vladom RH, a sada se svi nastoje ograditi od tih govora i onoga što se u to vrijeme događalo, unatoč tome jasno je da je ovo golem uteg za premijera Plenkovića budući da se ova afera tek počela otvarati iako iz Ine i sada tvrde da se radilo o opravdanom poslovnom potezu, slijedom kojega se trebala modernizirati riječka rafinerija što se do danas nije dogodilo.

Interes izvukli Mađari

U vrijeme kada se gasila rafinerija u Sisku na snazi je usput budi rečeno bila Strategija energetskog razvoja RH koju je donio Sabor, a u kojoj se uz ostalo kao jedna do smjernica navodi ubrzani dovršetak modernizacije rafinerija nafte u RH što nije realizirano.

Nije zgoreg podsjetiti niti na Zakon o energiji u kojem se eksplicitno navodi da se objekti za preradu nafte smatraju objektima od interesa RH uz napomenu da su vlasnici tih objekata dužni iste održavati, tehnološki unapređivati i modernizirati i to sve u skladu s Strategijom energetskog razvoja i interesima RH.

Umjesto zalaganja za hrvatske interese, interes su iz ove mučne priče izvukli Mađari, a unatoč tome što Plenkovićevi suradnici nastoje omalovažiti Mostovo djelovanje, i s Mostom i bez Mosta Plenković i Ćorić na neka će pitanja uskoro ipak morati ponuditi konkretnije odgovore.