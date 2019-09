IZA MOSTOVE POTPORE ŠKORI KRIJE SE NEŠTO VELIKO! Slutite li što?

Predsjednički izbori od kojih nas dijeli još podosta vremena, u samom su startu uvelike zainteresirali hrvatsku javnost, a posebnu pozornost izazvala je kandidatura popularnog glazbenika Miroslava Škore. On se polako, ali sigurno, profilira u kandidata koji će okupiti desnicu te na taj način pokušati ugroziti pobjedu aktualne šefice države Kolinde Grabar-Kitarović, po čijem biračkom bazenu i grebe.

Dugo se na političkoj sceni pokušavalo u političke okvire svrstati Most, no čini se da je Škoro na tom polju uspio. Pridobio je povjerenje stranke kojom ravna Božo Petrov, a nije zgorega u kontekstu ove priče spomenuti da Škoru podupiru i Hrvatski suverenisti čija je najpoznatija članica europarlamentarka Ruža Tomašić. Potpora koju je Most dao Škori, na političkoj je sceni protumačena i kao svojevrsno ogolijevanje ove stranke koja se dugo ideološki tražila. Most se čini se, svrstao uz bok ostalim konzervativnim opcijama koje se zrcale na političkoj pozornici, a ujedine li snage sa Suverenistima mogli bi predstavljati ozbiljnu ugrozu za Plenkovićev HDZ, koji se potpuno odmakao od konzervativnih načela te više no ozbiljno koketira s liberalnim.

Plenković je na desnici uistinu ostavio veliku nišu, u koju će se po svemu sudeći nastojati ugurati Most i Suverenisti koji će sa Škorom nastojati mobilizirati desno biračko tijelo, nezadovoljno Plenkovićevim rukovođenjem vladajuće stranke. Most očito, polako, ali sigurno, zauzima svoju poziciju na desnici želeći na taj način povratiti i vlastitu političku poziciju, koja je počela kopnuti.

To se dobro vidjelo iz osipanja njihova članstva te iz činjenice da na europskim izborima nisu osvojili ni jedan mandat. Mostova potpora Miroslavu Škori pokazatelj je da hrvatska desnica počinje zbijati svoje redove, a u tom smjeru zajedništva i zbijanja redova uskoro bi im se trebao pridružiti i Zlatko Hasanbegović, dio braniteljskih udruga, pa i crkvenih poglavara, razočaranih aktivnostima šefice države Kolinde Grabar-Kitarović.