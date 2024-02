Iz politike je otišao s 360 tisuća eura na računu: Malo tko zna što Darinko Kosor danas radi

Autor: Iva Međugorac

S političke scene bivši se šef HSLS-a povukao poprilično diskretno. Iako je stranku preuzeo u trenucima kada se ona borila za opstanak na domaćoj političkoj sceni, što je i danas slučaj Darinko Kosor ostao je upamćen kao jedan od najimućnijih saborskih zastupnika, koji je pri tome pažnju plijenio i svojim besprijekornim i uglađenim modnim izričajem.

Premda u politici formalno ne sudjeluje, neformalno ga se uz politiku pokušalo povezati i onda kada se pisalo da je postao specijalni savjetnik za medije bivšeg HDZ-ova ministra rada Josipa Aladrovića. Poznato je da je Kosor ekonomist sa srednjom stručnom spremom i završenim Ekonomskim obrazovnim centrom u Zagrebu, a u HDZ-u mora da su držali da njihovom ministru može pomoći njegovo iskustvo u marketingu kojim se bavio prije ulaska u politiku.

U ono vrijeme kada se bavio marketingom Kosor je stekao kapital kojega je uložio u svoju vilu na Pantovčaku. Po ulasku u političke vode Kosor se okušao na raznim pozicijama pa je uz ostalo bio i zamjenik pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Pored toga obnašao je dužnost predsjednika zagrebačke Gradske skupštine. Jedno vrijeme blisko je surađivao i sa pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, ali su se njih dvojica potom i razišli, međutim Kosor je navodno do danas ostao u bliskim odnosima s Mislavom Stipićem s HRT-a.

Nastavio savjetovati i Piletića

Prema pisanju Nacionala i nakon Aladrovićeva odlaska sa čela Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike Kosor je zadržao savjetničku poziciju te postao savjetnik novog ministra Marina Piletića. Onda kada se aktivno bavio politikom veliku pažnju privlačila je Kosorova imovinska kartica u koju je te 2016.godine upisao vilu s bazenom na Pantovčaku za koju je smatrao da vrijedi 9,5 milijuna kuna. Na popis imovine uvrstio je i stan u zagrebačkoj Bužanovoj ulici u kojoj je usput rečeno do smrti živio i pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Spominjao je Kosor u kartici i još jedan zagrebački stan, ali i sat IWC vrijedan 30.000 kuna kao i ušteđevinu od oko 360 tisuća eura. Intrigiralo je novinare jedno vrijeme to što je Kosor vilu na Pantovčaku uspio kupiti bez kredita iako se radilo o raskošnom zdanju s garažom, bazenom, dvorištem i voćnjakom, no on se na te intrige nikada nije previše osvrtao niti je ikada otkrivao pojedinosti iz privatnog života i braka sa suprugom Suzanom Kosor.

Rodbinska veza s bivšom premijerkom

U Kosorovoj biografiji uz ostalo se navodi i da je član Udruge branitelja Dragovoljaca Domovinskog rata 1991. i pripadnik 102. i 113.brigade hrvatske vojske, a zanimljiv detalj iz njegova privatnog života svakako je i onaj da je prvi rođak bivše premijerke Jadranke Kosor. Naime, njegov otac Vlado i otac bivše premijerke Mirko bili su braća. Dvojac korijene vuče iz zaseoka Kosori pored jednog manjeg sela nadomak Drniša. Bratića i sestričnu j emisiji Odgojnik svojedobno je upoznao voditelj Robert Zuber nakon što mu je Kosor otkrio da mu je Jadranka rođakinja i da se nikada nisu vidjeli. Oni koji su imali prilike upoznati Kosora kažu kako je i prije ulaska u politiku bio imućan, ali da je bogatstvo zgrnuo nakon prodaje plakatarske tvrtke Metropolis.

Iako je slovio za jednoga od najimućnijih hrvatskih političara Kosor je po odlasku iz politike aktivirao famoznu opciju šest plus šest koja političarima omogućava da prvih šest mjeseci po isteku mandata primaju punu plaću, a drugih šest mjeseci polovicu te iste plaće. Kako je tada tvrdio Kosor taj je potez povukao samo zato što nije imao druge opcije. ”Zakon zastupnicima ne dopušta da godinu dana nakon isteka mandata budu u upravama. Ja sam cijeli život bio poduzetnik, više od 20 godina sam vodio tvrtke kojima sam bio vlasnik i član uprave. Tim ću putem krenuti dalje čim mi zakon to dopusti” izjavio je tada Darinko Kosor nakon kojega je upravljanje HSLS-om preuzeo Dario Hrebak koji je ujedno i bjelovarski gradonačelnik.

Prema tvrdnjama upućenih Hrebak bi se mogao naći i u idućem sazivu Sabora zahvaljujući suradnji s premijerom Plenkovićem s kojim je navodno već dogovorio tri ulazna mjesta na HDZ-ovim listama za svoj HSLS koji bi shodno tome mogao imati i tri zastupnika u Hrvatskom saboru.