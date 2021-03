IZ NJEGOVA ZDANJA SVE JE POČELO! Najbogatiji Hercegovac: Tko je čovjek iz čijeg je hotela Mamić krenuo u obračun sa sucima?

Autor: Iva Međugorac

Jedno je vrijeme tijekom svojeg boravka u susjednoj Bosni i Hercegovini Zdravko Mamić obitavao u Villi Regini iz koje se prije nekoliko mjeseci iselio, premda je prema navodima nekih medija u Međugorju kupio stan, Mamić zapravo unazad nekoliko mjeseci najčešće obitava u Mostaru, i to baš u hotelu Mepas u kojem je održao konferenciju za tisak s koje je krenulo njegovo prozivanje osječkih sudaca.

Ovaj mostarski hotel u vlasništvu je širokobriješkog milijunaša Mirka Grbešića koji je još davne 1989. godine osnovao tvrtku Mepas koja se bavila proizvodnjom i prodajom mesa da bi ubrzo potom postao jedan od najutjecajnijih u tom biznisu u Hercegovini, s vremenom se počeo baviti uvozom i distribucijom hrvatskih i stranih brendova u BiH.

Međutim, strelovit uspon počinje dovršavanjem Mepasove zgrade s velikim skladištem u Širokom Brijegu, nakon čega se tvrtka počinje širiti pa se skladišta otvaraju diljem zemlje, od Sarajeva, do Banja Luke i Tuzle.

Hercegovci Grbešića smatraju humanitarcem

U Hrvatsku Grbešić ulazi kupnjom osječke Saponije za koju je 1998. godine izdvojio velikih 20 milijuna njemačkih maraka, nakon toga posao po našoj zemlji širi kupnjom Koestlina, a biznis zaokružuje sa šest milijuna eura koliko je dao za Kandit kojega je uspio rebrendirati i vratiti na police trgovačkih lanaca.

Grbešić je 2000. s Mepasom otkupio širokobriješki Metalac, a postao je vlasnik Brodomerkura i čuvene Maraske, da bi dvije godine kasnije otvorio najveći trgovački lanac u BIH koji se prostire na oko 100 tisuća četvornih metara, riječ je o mostarskom Mepas Mallu u kojem uz mnoštvo poznatih trgovina s odjećom posluju i Mc Donald’s te CineStar.









Tu su dakako i razni trugi restorani, kafići te ostali prateći sadržaj. Sve to Grbešiću osigurava titulu jednoga od vodećih poduzetnika u BiH, što i ne čudi s obzirom na to da mu se bogatstvo procjenjuje na više od 130 milijuna kuna, unatoč tome on se u medijima nerado pojavljuje, a u rodnom kraju opisuju ga kao humanitarca i financijera lokalnih sportskih klubova.