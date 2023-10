Ivo Sanader se iz zatvora sprema protresti Hrvatsku: Otkrit će svoju najveću tajnu

Autor: Iva Međugorac

Teško da je bilo tko, tko je imao doticaja s njime uspio zaboraviti bivšeg premijera Ivu Sanadera, koji posljednjih desetak godina vodi pravosudnu bitku. Oni koji Sanadera pamte iz vremena kada je uživao status moćnika reći će kako je on doista imao svojevrsnu političku karizmu, kakva nakon njega nije viđena na ovim prostorima, a pored toga on je uživao u svojoj moći i utjecaju. To je Sanaderu navodno silno laskalo.

Sanadera pamte kao političkog karizmatika





”Mnogi danas Andreja Plenkovića uspoređuju sa Sanaderom, ali rekao bih da je Sanader za razliku od aktualnog premijera gradio svoj tim, to je ujedno i njegova najveća greška. Plenković vjeruje samom sebi, a Sanader je smatrao da se uspjeh i stranka mogu graditi isključivo timski”, kaže naš sugovornik koji je i danas u korektnim odnosima s bivšim premijerom.

”Da kojim slučajem Sanader izda vlastite političke i zatvorske memoare što je vrlo izgledno, zatresla bi se kompletna politička scena. On je i danas iznimno snažan tip, samouvjeren i siguran u to da je iza rešetaka završio ne zbog svojih grijeha već zbog podmetanja”, kaže naš sugovornik te dodaje da to iz današnje perspektive i ne zvuči kao suluda teorija zavjere.

”Ako je Sanader imao prste u pekmezu, što je s onima koji su s njim surađivali, pa i danas s Plenkovićem u prvim redovima sjede ljudi koje je Sanader stvarao i koji su surađivali s njime”, tvrdi naš sugovornik.

Svoju verziju tvrdnji Sanader bi po svemu sudeći mogao iznijeti već iduće godine, kada bi kako navode dobro upućeni prijevremeno mogao biti pušten na slobodu što kod njega izaziva ogromno zadovoljstvo. Zadovoljan je Sanader i time što od ponedjeljka više nije u zagrebačkom zatvoru Remetinec već u kaznionici poluotvorenog tipa Lipovica-Popovača, što je za njega veliki korak, i vrlo vjerojatno put ka slobodi. Sanader je u ovom zatvoru poluotvorenog tipa u sobi sa pet cimera, ali njemu to odgovara jer je razgovorljiv tip.

Ako sud 69-godišnjem Sanaderu ne odobri prijevremeni otpust on bi u zatvoru mogao ostati do svoje 80-te godine, međutim Nacional piše kako odvjetnici bivšeg premijera planiraju tražiti prijevremeni otpust s izdržavanje kazne za što lobiraju Sanaderovi prijatelji, a nije nemoguće da je premještanje u Lipovicu put prema ranijem izlasku kojeg Sanader silno priželjkuje i zbog toga što je nedavno postao djed budući da je njegova mlađa kćer Bruna na svijet donijela dječaka Rafaela kojega je dobila sa svojim suprugom Vedranom Vukadinovićem.

Kćer Bruna gradi karijeru u Engleskoj

Inače Sanaderova kćer Bruna već neko vrijeme živi u Engleskoj pa oca ne posjećuje često, ali je zato Sanaderova redovna posjetiteljica njegova vjerna supruga Mirjana i njegov dugogodišnji prijatelj Luka Bebić, koji mu u posjete stiže skoro svakog dana.

Moguće je da Bruna Sanader Vukadinović oca ne posjećuje redovito i radi toga što se od rujna 2021-e okrenula poduzetništvu budući da je tada u Engleskoj registrirala tvrtku Bruna Psychiatry LTD čije je sjedište u Accringtonu. Pored toga mlađa Sanaderova kći surađuje s klinikom Harley Psichiatrist u Londonu gdje je predstavljaju kao konzultanticu za psihijatriju i medicinu spavanja na University College London Hospital.









Ujedno se kaže da je Bruna stručnjakinja u dijagnosticiranju i liječenju širokog spektra psihijatrijskih stanja i da konzultacije osim na engleskom obavlja i na njemačkom te na materinjem hrvatskom jeziku. Pored toga što se školovala na zagrebačkom Medicinskom fakultetu Bruna Sanader specijalizirala je za psihijatriju i psihoterapiju na minhenskom Sveučilištu Ludwig Maximilian. Dok su mediji podrobno popratili vjenčanje Sanaderove kćeri Brune, o Sanaderovoj drugoj kćeri Petri ne zna se gotovo ništa, osim što se priča kako još uvijek u Americi radi na svojoj glumačkoj karijeri, dok se supruga Mirjana umirovila.

Sanader još vjeruje da mu je sve namješteno

”Sanader je jedno vrijeme doista bio frustriran, ali je došao k’ sebi, on je borben tip, s fotografskim pamćenjem, koji se ne predaje. I danas tvrdi kako je sve financije u HDZ-u kontrolirao Ivan Jarnjak i da direktore javnih poduzeća nije ni poznavao. S Barišićem kako kaže nije bio u dogovoru, a ni Nevenku Jurak kako govori nije najbolje znao. Sve je on to ponovio u više navrata tijekom obrane, ali ništa od toga nije uvaženo, zato knjiga vjerojatno i je ono što ga motivira i ono gdje će iznijeti svoju verziju istine” smatra naš sugovornik koji dodaje da Sanader i od Europskog suda za ljudska prava očekuje da presudi da proces vođen u Hrvatskoj nije bio korektan.

”Sanader je u svemu što ga je snašlo sačuvao dozu optimizma, on i danas živi u uvjerenju da ništa od onoga što mu se stavlja na teret nije dokazano, a ponajmanje u slučajevima INA i Fimi medija. Od početka je Sanader uvjeren da je žrtva namještaljke u kojoj su sudjelovali Jadranka Kosor i Mladen Bajić, ali je on promišljajući u zatvoru o svemu što se događalo do kraja složio sve kockice i posve mu je jasno tko mu je i kako smjestio i na koji način.

Siguran je da zna i kako su vrbovani svjedoci, i smatra da je doživio neviđenu izdaju”, kaže naš sugovornik te dodaje da je Sanadera to razočaralo, ali da mu je u svemu što mu se dogodilo puno pomogla vjera.









U svojoj bi knjizi Ivo Sanader na koncu nakon godina, i godina šutnje mogao otkriti najveću tajnu, i razlog radi kojega je naprasno i iznenada podnio ostavku. Mada oni koji su mu ostali bliski tvrde da javnost nikada neće saznati detalje o događanjima koji su tome prethodili, sa Sanaderom ništa nije nemoguće.