Ivkošić bocnuo Škoru: ‘Sve što je izrekao su istrošene fraze! Stiže mu opasnost ako izgubi izbore’

Kad biste bilo koga upitali po čemu to što je napravio Zoran Milanović može računati na glasove birača, teško bi mogao dati uvjerljiv odgovor, ali se uvijek može reći – po tome što je Zoran Milanović. Još teže bi bilo objasniti koje su to Škorine političke kakvoće u koje se uzda u pohodu na Pantovčak, ali on može uvijek računati na to da je – Miroslav Škoro. Sve ono što je rekao otkad je kandidat za predsjednika države zapravo su odavno istrošene, izlizane fraze, kao da ih je učio iz nekog udžbenika kako bi svladao jezik koji mu je sad, kako misli, kao predsjedničkom kandidatu potreban.