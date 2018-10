‘Ivana, hrabro do neba!’ Komentari podrške zastupnici koja je prekinula šutnju o stravičnom iskustvu

Autor: Dnevno.hr

I dok su se kolege zastupnici i zastupnice u većini suzdržali od komentara potresnog svjedočanstva kolegice Ivane Ninčević Lesandrić o kiretaži koju su joj liječnici radili bez anestezije, građani i građanke masovno joj po društvenim mrežama čestitaju na hrabrosti.

Zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić u četvrtak je, podsjetimo, u vrlo emotivnoj replici ministru zdravstva Milanu Kujundžiću tijekom rasprave o opozivu ministra kazala da je na Hitnoj pomoći nedavno završila zbog spontanog pobačaja i da su uvjeti koji su je dočekali “na razini 15. stoljeća”.

“Svezali su mi ruke i noge i započeli proces kiretaže na živo bez anestezije. Strugali su mi maternicu bez anestezije. To je bilo mojih 30 najmučnijih minuta u mom životu. To je 30 minuta ponižavanja svake žene od tisuća žena koje su potpisale peticiju. Namjeravate li ovo promijeniti i kada”, pitala je Ninčević Lesandrić ministra te dodala da ne želi da se to i jednoj ženi ponovi.

Uslijedile su brojne reakcije građana i građanki na društvenim mrežama. Izdvajamo samo neke:

‘Kapa dole za ovu hrabru ženu’.

‘Slušala sam…dostojanstvena je bila, glas joj nije zadrhtao, žena koja drži do svih žena….a njonjo ju ušutkavao…ušutkavao….ali dovršila je svoje ne obraćajući pažnju na njega…kao da ga nema…bravo gospođo!!!!!!’

‘Svaka čast na hrabrosti, ali nažalost imam dojam da Vam ne vjeruju. Samo hrabro!’

‘Ivana, hvala ti na hrabrosti što si ovo podijelila sa svima nama, samo hrabro naprijed u borbi za bolju dostupnost i sveobuhvatnost zdravstvene zaštite’

‘Gospođo Ivana, jako mi je žao zbog svega što ste prošli, želim Vam puno sreće u životu’

‘Poštovanje, Ivana. Hrabro do neba’