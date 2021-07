ISTRAŽITELJI ČEŠLJAJU IMOVINU ŠEFA HRT-a! Sin mu je surađivao s utjecajnom HDZ-ovkom: Sumnja se da je pokretao biznis u zatajenom stanu

Autor: Iva Međugorac

Uhićenje glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića zgrozilo je njegove kolege s Prisavlja, no dio njih zapravo i nije iznenađen ovakvim epilogom događanja. Kako kažu naši sugovornici koji su s Bačićem imali prilike surađivati, njega je ravnateljska fotelja zanijela.

”Osjećao se moćno, nedodirljivo, imao je stav kao da mu nitko ništa ne može, a mi smo to pripisivali njegovom obiteljskom zaleđu. On je zet Ksenije Urličić, ona sestra Žarka Domjana, govorilo se da se za njega zalagala Nina Obuljen, spominjao se tu i Gordan Jandroković”, nabraja jedan zaposlenik s Prisavlja te tvrdi kako je moguće da je na Bačića uistinu utjecao Mislav Stipić, no bez obzira na to on je na taj utjecaj pristao.

Godinama se po hodnicima Prisavlja vodi debata o imovini ravnatelja Bačića koji nikada nije ni pokušao objasniti kako je stekao sve silne nekretnine koje je prijavio u imovinsku karticu, a te iste nekretnine intrigiraju trenutno i istražitelje koji se bave njegovim slučajem.

”On je kuću na adresi Vijenac 2 upisao u imovinsku karticu, objasnivši da je nekretninu stekao temeljem ugovora o dosmrtnog uzdržavanju pokojne majke. Taj je ugovor potpisan krajem srpnja 2012. godine. Njegova majka Zdenka preminula je u rujnu dvije godine kasnije, a on je temeljem smrtnog lista koji datira od 17. rujna te iste godine brisao zabilježbu ugovora o doživotnom uzdržavanju”, ističe naš sugovornik blizak istrazi te tvrdi da je tako upisan kao jedini vlasnik te nekretnine.

”Nije jasno kako je on, koji je cijeli radni vijek proveo na HRT-u, došao do sve te silne imovine. On to opravdava ugovorom o uzdržavanjima i kreditnim zaduženjima, međutim, u kartici nije spomenuo ni tvrtku B na kvadrat koja je u vlasništvu njegova sina Kazimira Luke”, nabraja naš sugovornik.

Potres kao alibi

Po svemu sudeći, Bačić i uhićeni poduzetnik Lončarić djelovali su kao tim dogovarajući zajednički realizaciju projekata stambeno-poslovnog kompelsa Vrtovi svjetla na području nekadašnje tvornice TEŽ.

Prema pisanju medija, potres su planirali koristiti kao alibi za uklanjanje objekata koji su zaštićeni kao spomeničko dobro, a Bandić im je pristao pomoći preko pročelnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Stipe Tutiša i ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Ivice Roviša.

”Lončarića se za sada sumnjči da je Bačiću kao posredniku dao stan u Radićevoj koji je plaćen preko milijun kuna, a na toj adresi susjedi su često viđali Bačićeva sina Kazimira čija se tvrtka bavi turističkim djelatnostima. Izgleda da se sin trebao baviti iznajmljivanjem tog stana u samom centru Zagreba”, kaže naš sugovornik.









Treba podsjetiti kako je Bačićev sin bio vježbenik u uredu HDZ-ove europarlamentarke Dubravke Šuice.

”Sin Luka i Bačićeva kći Lucija Bačić Galloni prijavljeni su u stanu u Berislavićevoj ulici pa se sumnja da je i to njegova nekretnina”, kaže naš sugovornik.

No, treba napomenuti i da je Bačićeva kći Andrea Bartolić svojevremeno imenovana tajnicom Fonda za zaštitu okoliša.

”Pokušavamo utvrditi kada je točno Bačić stekao sve nekretnine, pretpostavlja se da je sve krenulo od 2000. godine, od tada on počinje nizati svoju imovinu”, tumači naš sugovornik.