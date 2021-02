ISTRAGA INCIDENTA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI: Osumnjičeniku nekoliko puta oduzimano ilegalno oružje, jednom zbog nasilja u obitelji

Na konferenciji za medije PU šibensko-kninske održanoj zbog četverostrukog ubojstva i samoubojstva u Šibeniku i Ražinama, objašnjeno je kako je počinitelj, nešto prije 11 sati, prvo automatskim oružjem ubio tri osobe na području grada Šibenika, industrijska zona Ražine. “Onda se automobilom ubijenog zaputio prema Vodicama. Parkirao je ispred trgovine oštećenog, čekao ga, pa onda kada je oštećeni ušao u automobil, ispalio više hitaca istim automatskim oružjem i usmrtio ga”, govore.

“Otprilike dva kilometra od parkinga, skrenuo je na makadamski put, izašao iz vozila i iz istog oružja, oduzeo si život”, dodaju.

Utvrdili smo kako je osim korištene automatske puške koju je ilegalno posjedovao, osumnjičenik je ilegalno posjedovao i pištolj, zračnu pušku s optikom i više komada streljiva. “Ukupno 302 komada streljiva”, ističu iz PU šibensko-kninske.

“Naglasio bih da mi s velikom vjerojatnošću pretpostavljamo da su s istom puškom počinjena sva ubojstva i samoubojstva, no to će biti utvrđeno dodatnim istraživanjem”, dodaju zatim.

Istaknuli su i kako je uvidom u dokumentaciju i razgovorima utvrđeno kako je motiv za ovaj zločin bio poslovni odnos između oštećenika, odnosno stečajni postupak i iznos za koji su trebali biti prodani objekti i pokretnine osumnjičenika.









Govore i kako su svi oštećenici preminuli nasilnom smrću uzrokovanom hitcima iz automatskog oružja.

Na slučaju je, ističu, zajednički radila PU zadarska, PU splitsko-dalmatinska i PU šibensko-kninska, a uz pomoć građana koji su prijavili pronalazak automobila Škoda Karoq, registracijskih oznaka ŠI 959 HF, pronašli su osumnjičenika.

“Vozilo smo pronašli u 17:22 sata, uz pomoć građana kojima se ovim putem zahvaljujemo”, navode.









Očevid je, podsjećaju, trajao dva dana, a još uvijek je u tijeku kriminalističko istraživanje u utvrđivanju poslovnih odnosa kod stečajnog postupka koji se vodio kod Trgovačkog suda u Zadru. “To su sve kaznena djela iz domene gospodarskog kriminaliteta”, govore pa ističu kako se provode radnje kako bi se utvrdilo i na koji je on način nabavio ilegalno oružje.

Upitan o najavi ovakvog djela, načelnik policije podsjetio je kako se kriminalističko istraživanje provodi već dva dana, da su provedene pretrage stanova i prostora, obdukcije…

“Izuzeli smo značajnu poslovnu dokumentaciju koja se odnosi za ovaj stečajni postupak koja se odnosi upravo na ovu tvrtku čiji je vlasnik bio osumnjičenik. Ta se dokumentacija već proučava, a u kontaktu smo i s Trgovačkim sudom u Zadru. Provjerit ćemo sve navode, no konkretno da se nečim pokazivalo ili potvrđivalo da bi moglo doći do ovako neželjenih posljedica, definitivno ne”, rekao je.

“Nije bilo naznaka niti oproštajnog pisma zbog kojeg bi mogli zaključiti da će doći do tragičnih posljedica”, govori.









Upitan o činjenici da je Hitna pomoć stigla na mjesto zločina prije policije, načelnik odgovara: “I kod jednog i kod drugog slučaja radilo se o dojavi građana. Dojava je stigla na broj 112, a onda je ista proslijeđena nama. Hitna služba je došla prva i utvrdila je ono što je utvrdila. Dojava je stigla pa je proslijeđena nama”.

Što se tiče sastanka osumnjičenika i oštećenih koju su se navodno sastali rano ujutro, načelnik potvrđuje kako se radilo o poslovnom sastanku koji je dogovoren u tom skladištu. “Očito je da je sastanak trebao biti odvijen između četiri osobe, ove tri koje su pronađene mrtve i četvrte osobe koja je bila u bijegu i za kojom smo raspisali tjeralicu”, govori načelnik.

Nedefinirano potvrđuje kako je ispaljeno više streljiva prilikom ovog pohoda. “U Vodicama je ispaljeno 21 streljivo kalibra 7.62. Ovdje se radi isključivo o streljivu za automatsko oružje tipa kalašnjikov i verzije istog. Zatim oružje koje je pronađeno očevidima i pretragama, patrona kalibra 12. U jednoj od njegovih kuća pronađeno je 25 komada streljiva za pištolj kalibra 38…”, ponovio je potom.

“U drugoj kući pronađena je dokumentacija o stečaju njegove tvrtke”, govori.

“Apsolutno svo oružje bilo je nelegalno. Iako, on je bio lovac i imao je legalno oružje, no ono mu je oduzeto u nekom od prethodnih postupaka. U upravnom postupku vezanom za počinjenje određenog prekršaja”, odgovara potom.

“Policija do trenutka ovog tragičnog događaja nije imala nikakva saznanja o poslovnim odnosima, nesuglasicama između ovih osoba niti se itko ikada obratio policiji vezano za ovaj slučaj”, ponavlja načelnik.

Dao je potom kronološki pregled posjedovanja oružja od strane osumnjičenika pa ističe kako se 2002. godine, osumnjičenik kao vlasnik vodi za četiri oružja, tri lovačke puške i jedan pištolj za samilosni hitac. Isto oružje oduzeto mu je 2009. godine zbog počinjenog prekršaja iz domene nasilja u obitelji. Tek nastupom rehabilitacije koja traje tri godine, nije bilo okolnosti koje pokazuju da može doći do zloupotrebe oružja, a razveo se i od supruge nad kojoj je počinio prekršaj, oružje mu je vraćeno 2014. godine.

Međutim, 2018. godine, oružje mu je ponovno privremeno oduzeto zbog kaznenog djela prijetnje “makar tada nisu utvrđeni postupci za samo djelo prijetnje, policija mu je pregledom imovine, ulaskom u kuću, utvrdila kako oružje nije čuvao sukladno zakonu na način da nije dostupno neovlaštenim osobama”. On od rujna 2018. godine nema to oružje, a na tu odluku on se pak žalio, no žalba mu nije odobrena.

“On legalnog oružja nije imao”, zaključuje načelnik.