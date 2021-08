ISTINA O ŠKORINOM ODLASKU NIKADA SE NEĆE SAZNATI? Detalji o kojima se bruji iza kulisa

Autor: Iva Međugorac

Kada se prije skoro dvije godine Miroslav Škoro pojavio u anketi HRT-a kao mogući predsjednički kandidat s odličnom startnom pozicijom, mnogi su se iznenadili time da se njegovo ime provlači u tom kontekstu. No, vođen tom anketom Škoro je u svojim prvim televizijskim gostovanjima potvrdio kako nema namjeru iznevjeriti ljude koji su mu u toj anketi dali povjerenje pa je slijedom toga najavio kako doista ulazi u kampanju za predsjedničke izbore.

Posve nepočekivano, pomalo padobranski i bez konkretnih objašnjenja, Škoro je iznenada ušao u političke vode, a po sličnom modelu prošlih se dana iz tih istih političkih voda odlučio povući. Još prije nekoliko tjedana činilo se kako Miroslav Škoro ima velike političke planove i još veće ambicije, djelovao je orno, otvoreno za daljnje javne nastupe, ali i za daljnje bitke koje je uostalom svojim biračima obećao nakon drugog kruga lokalnih izbora u Zagrebu,. U međuvremenu su se izgleda u pozadini odvila neobična događanja koja su Škoru primorala da sa čela svoje stranke ode isto onako iznenadno i naprasno kao što je to učinio onda kada je ušao u bitku za Pantovčak, tijekom koje su mnogi tvrdili da ga je netko gurnuo u politiku.

Je li ga sada taj netko iz politike izgurao, jedan je od misterija koji se nastoje raspetljati unazad nekoliko dana, otkako se po medijskom prostoru razvlače razne teorije o Škorinom odlasku koje su dovele i do napisa o tome kako je upravo donedavni šef Domovinskog pokreta stranačkoj tajnici Nikolini Brajković, stranačkom karticom kupovao skupocjene poklone. Premda Brajković i Škoro te napise demantiraju tvrdeći kako se radi o neistinama i kako je stranačkom karticom raspolagao također bivši tajnik Žepina, činjenica je da su ovi napisi naškodili ne samo Škorinom političkom imidžu, već i njegovoj glazbenoj karijeri, na kojoj se promaknuo u domoljubnog glazbenika. Razne se teorije na razini sprdnji provlače društvenim mrežama, uspoređuje ga se s Bandićem, piše o fatalnim plavušama te se i sada ponovno spominje njegova obitelj, koju je odlaskom iz političke arene planirao zaštiti od nasrtaja znatiželjnika. Zašto je Škoro odstupio, kako to da sa svojom ostavkom nije upoznao vlastitu sestru Vesnu Vučemilović, što se točno željelo postići tim manevrom i je li otišao svojevoljno, samno su neka od pitanja koja se također provlače javnim prostorom. No, sve ovo neodoljivo podsjeća na slučaj bivšeg premijera Ive Sanadera, o čijem odlasku s premijerske pozicije istinu nikada u cijelosti javnost nije saznala, nije nemoguće da se po istom scenariju okonča saga o Škorinom odlasku.