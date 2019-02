ISTINA O NAGRAĐENOM LONČARU: ‘Majku je tukao toljagom zato što ide u crkvu, tako se dokazivao Partiji’

Autor: S.V.

Gost Bujice na Z1 televiziji bio je Tomislav Jelić, jedan od osnivača zagrebačkog HDZ-a 1989. godine i dragovoljac Domovinskog rata koji je na bojištu u Novskoj ostao bez ruke. Jelić je šokiran odlukom da Budimir Lončar dobije Medalju Grada Zagreba:

“Budimir Lončar je sve svoje prijatelje u diplomaciji mobilizirao da sačuva Jugoslaviju. Kada je vidio da ne može uspjeti, onda je sa njima odradio da se uvede embargo na uvoz oružja. I najvećim kretenima je jasno da je oružje u svojim rukama tada imala samo agresorska JNA i velikosrpska politika i da embargo pogađa isključivo napadnute narode. Time je Budimir Lončar kriv za sve smrti u Sloveniji i na Kosovu, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. On je izravno odgovoran jer nije dopustio narodima Jugoslavije da se obrane od velikosrpskog oružja. Kriv je za smrti Slovenaca, Hrvata, Bošnjaka, Albanaca… I takav čovjek 2019. godine dobiva Medalju Grada Zagreba! To vam je kao da gradonačelnik Londona 1969. godine dodijeli medalju članu Hitlerove Vlade, recimo Ribbentropu…“

Odluku o dodjeljivanju priznanja zajedno donijeli Bandić i HDZ

“Odluka o dodjeli visokog priznanja Lončaru nije samo Bandićeva, to je i odluka HDZ-a”, tvrdi Jelić, uz pojašnjenje da su mu je to “javio polusvijet iz Bandićeva okruženja“…

“Ovo su ozbiljne stvari jer se takvim odlukama ruši i ono zadnje dostojanstvo hrvatskog čovjeka. Mene od Milana Bandića ništa ne može iznenaditi. Ja sam tog čovjeka davno spoznao. No, ne može me niti HDZ iznenaditi, jer oni zalijevaju svu njegovu korupciju i političke nebuloze,“ objasnio je Jelić i nastavio:

“Kada sam razgovarao s ljudima i pitao ih o čemu se radi, jesu li svjesni tko će dobiti Medalju, rekli su mi da je ovaj put sve izravno s Plenkovićem dogovoreno! Poslao sam i svoj upit gradskom HDZ-u što planiraju uraditi povodom toga i svi su šutjeli, nitko se nije niti javio. HDZ-ovci mi kažu da oko toga vlada zavjet šutnje i da se previše ne priča…“

Plenković – beogradski ćato

“Na Zrinjevcu je nekada bila UDBA, pa poslije SZUP, kasnije je zdanje preuređeno za potrebe Ministarstva vanjskih poslova… Tu zgradu već odavno zovem štala Budimira Lončara! Tamo bi velika većina zaposlenih željela da uz zastavu EU stoji zastava Jugoslavije. Nije li sadašnja ministrica bila savjetnica Ivici Dačiću u Beogradu?! Dačiću koji je bio s Miloševićem… A sada su oboje ministri vanjskih poslova. Plenković ne provodi u Hrvatskoj samo briselsku politiku i nije on briselski ćato, kako kaže dr. Hasanbegović, on provodi beogradsku politiku i to će vrijeme potvrditi,“ prognozira Jelić koji premijera Plenkovića nazvao “beogradskim ćatom“.

Zrinjevac je štala Budimira Lončara

I predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, po mišljenju Tomislava Jelića, gaji vrlo prisne odnose s Budimirom Lončarom. Njezin bivši savjetnik za vanjsku politiku Dario Mihelin, kojeg je uhljebila na mjestu veleposlanika u Kini, nedavno je imao oproštajnu večeru, na kojoj su pored Bude Lončara i Stipe Mesića, bila i dva Kolindina savjetnika – Mate Granić i Mihelin.

“To i dodatno potvrđuje da je zgrada na Zrinjevcu politička štala Budimira Lončara, kako sam je već nazvao. Iz te štale se upravlja Hrvatskom nakon smrti dr. Franje Tuđmana. Iz te štale izašli su svi – od Sanadera do Plenkovića, Milanovića, Kolinde, Jandrokovića… Narod bi se trebao zapitati kakve uopće koristi imamo od predsjednice?! Predsjednik u Hrvatskoj, nakon nakaradnih ustavnih promjena koje su dogovorili Mesić i Sanader, ima samo protokolarne dužnosti, a u jednom mandatu potroši 50 do 60 milijuna kuna… Kakve mi koristi imamo od svega toga,“ zapitao se Jelić.

Budimir Lončar nije imao negativnu ulogu samo 90-ih kada je činio sve da Hrvatska izgubi rat protiv JNA. Ekskluzivno u Bujici objavljeni su dokumenti koji dokazuju da je Budimir Lončar poslije II. svjetskog rata, kao šef zadarske OZNA-e upućivao ljude pred prijeki sud. U dokumentu koji je potpisao kao načelnik ‘Okružnog odjeljenja zaštite naroda’ za Zadar, traži da se Veršić Ante iz Ninskih Stanova “kazni odgovarajućom kaznom“ zato što je “prokazivao kuće ustaških dezertera“ i zato “što je učestvovao u hapšenju 18 članova obitelji boraca, te ih odveo u zatvor u Zemunik“. Zanimljivo je da je Veršić Ante bio pripadnik Narodno oslobodilačke vojske zbog protivljenja talijanskoj okupaciji, da bi je ubrzo napustio pa je mobiliziran u ustaše. Budo Lončar to mu nije oprostio… Dokumernt pod brojem 2998 završava pozdravom “Smrt fašizmu – sloboda narodu“ i potpisom Budimira Lončara…

Oznaš Lončar je tukao vlastitu majku

Oznaš Lončar ‘Vojnom sudu Oblasti za Dalmaciju Vijeću kod Komande Područja Sjeverne Dalmacije’ prijavio je i Vitu Santinija iz Turnja kod Biograda. Santini je kratko bio mobiliziran od strane Talijana, da bi kasnije prešao u partizane, a Budo Lončar ga je poslao pred prijeki sud zato što je “sramotio i psovao Narodno oslobodilački pokret, Sovjetsku Rusiju i Slaljina pjevajući banditske pjesme“…

Dokumente koji teško kompromitiraju Budimira Lončara, redakciji Bujice dostavio je, prema riječima voditelja, dr. Zlatko Hasanbegović koji se je s njima susreo još 2011. godine u Hrvatskom institutu za povijest.

I sam Jelić ima konkretna saznanja o poslijeratnim zločinima Budimira Lončara: “Na Pašmanu već 10-ak godina imam kuću i provodim tamo dosta vremena. Razgovarao sam sa starijim ljudima koji su prošli kalvarije Drugog svjetskog rata. Mnogi od njih bili su i u logorima… Ima jako puno ljudi koji govore da je Budimir Lončar svoju majku toljagom tukao kako bi dokazao svoju pravovjernost Partiji, kada bi ona izašla u nedjelju iz crkve! Posebno se dokazivao kada bi veće glavešine dolazile na Ugljan…“

Tomislav Jelić u Bujici je koaliciju Milana Bandića i HDZ-a nazvao “Hrelić koalicijom“, a objasnio je genezu povezanosti SDP-a s HDZ-om – od privatizacije Plive do privatizacije Croatia Osiguranja, od masovnog ulaska članova Saveza komunista u HDZ do zajedničkog protivljenja referendumu Vladimira Šeksa i Peđe Grbina. Jelić smatra da su bivši komunisti HDZ preuzeli već na samome početku i da ljudi poput njega protiv toga nisu mogli ništa baš učiniti, jer su bili zaokupljeni obranom države. Jelić se u HDZ učlanio u listopadu 1989. godine i sudjelovao je u osnivanju zagrebačkog HDZ-a na Ekonomskom fakultetu 23. prosinca iste godine. Stranku je napustio 2002. godine, zato jer je njezino vodstvo nakon Tuđmana otvoreno koketiralo sa Stipom Mesićem, što traje sve do danas.