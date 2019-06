ISTINA JE JOŠ GORA! Jedan je podatak otkrio strašnu HDZ-ovu sudbinu

Brojke nikad ne lažu, osim možda u situacijama kada se njima bavi ministar Lovro Kuščević, ali bilo kako bilo rezultati europskih izbora kada se rezimiraju kroz brojke, otkrivaju vrlo zanimljiv fenomen, naime dvije najveće hrvatske stranke HDZ i SDP u posljednjih 20 godina na svojim listama na nacionalnoj razini, nikada nisu dobile manje glasova, bez obzira na to što nas s obje strane nastoje uvjeriti kako su baš oni ti koji su pobjednici. Guranje glave u pijesak, nije dobra opcija nikada i nigdje pa tako ni u politici, u kojoj se očito duopol postupno gubi, a to bi se dugoročno moglo odraziti na obje opcije te na nacionalnoj razini rezultirati velikom koalicijom, jer je sve izglednije da jedni bez drugih ne mogu, premda se svađaju kao pas i mačka.

No, krenimo redom, odaziv na izbore bio je nešto veći no što je to praksa kod nas kada su europski izbori u pitanju, a odazivu unatoč HDZ je uspio pridobiti povjerenje od 244.075 glasova, na SDP-ove se liste slilo 200.974 birača, drugim riječima HDZ je osvonio 22,72 posto, a SDP 18,71 posto glasova. Zajednički udio dviju najvećih stranaka iznosi tako 41,43 posto, a podsjetnika radi HDZ je u Karamarkovoj eri s Domoljubnom koalicijom sam osvojio podjednak postotak glasova.

Velik broj nezavisnih lista i konkurenata s obje fronte, i one lijeve, i one desne očito je utjecao na rejting dviju velikih stranaka, a iz tog trenda razvidno je kako zapravo ni jedna stranka na duge staze bez partnera neće moći formirati neku buduću Vladu. Na sceni se pojavio niz kapitalaca koji solidno teže, bilo da je riječ o Ruži Tomašić i njenim Suverenistima, Marijani Petir, Neovisnima za Hrvatsku ili pak Kolakušiću. Ovo je ekipa koja je dovela u pitanje budućnost dviju velikih stranaka, i vrlo vjerojatno otvorila vrata velikoj koaliciji, jer ostane li Plenković na čelu HDz-a njihov koalicijski potencijal spada na niske grane, s druge strane skromnih šansi ima Davor Bernardić ernardić s Amsterdamskom koalicijom, i Dalija Orešković no pitanje je hoće li to biti dostatno za normalno funkcioniranje vlade.

Zašto bi uostalom Bernardić išao na ruku hrpici malih stranaka koje tvore Amsterdamsku, umjesto da postigne kompromis s Plenkovićem čiji svjetonazor ionako nije daleko od onog SDP-ova? Ta poznato je da su ove dvije velike stranke, ionako jedna drugoj išle na ruku u svim situacijama kada je zagustilo, a pojava trećih stranaka i opcija koje bi mogle ugroziti njihov položaj na političkom tržištu, najkompleksnija je situacija koja ih je mogla snaći.