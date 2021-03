‘ISTINA JE DALA SAM OTKAZ’ Maja Sever o seks skandalu na HTV-u: Prilično je jasno da oni mogu sve, no je li ih bar malo sram?

Autor: Iva Međugorac

Neimenovana djelatnica HRT-a koja je prije nekoliko tjedana u Nacionalu iznijela potresnu ispovijest o navodnom seksualnom uznemiravanju od strane ravnatelja jedinice Poslovanja Mislava Stipića dala je otkaz kojega je obrazložila u izjavi za Slobodnu Dalmaciju.

“Istina je da sam dala otkaz. Nisam se više mogla nositi s neizdrživom situacijom zbog ružnog odnosa svojih nadređenih”, rekla je novinarka koja je gledateljima poznata zbog niza javljanja uživo u mozaične i informativne emisije, a kako se saznaje bila je i jedna od voditeljica Dnevnika.

Potporu je kolegici na društvenim mrežama dala Maja Sever. ”Ovo je poraz svih nas koji smo još tamo. Kolegica je otišla jer ne može više doći na Prisavlje jer joj je muka kad treba krenuti na posao Umjesto da zaštiti prijaviteljicu vrh kuće nije propustio priliku da je pokuša diskreditirati. Putem joj čak nisu ni rekli gdje je i kako završila njezina prijava. Svi ste svjedoci što se događa kada tamo formalno zatražite poštenu istragu i neovisno povjerenstvo, no to je manje važno. Važno je da ona odlazi. Otišla je. Nismo joj pomogli i nismo je zaštitili. Nisu je zaštitili ni oni koji su odgovorni za ovolike ovlasti jednog čovjeka koji upravlja javnim novcem. Jer on može reći: “Ona želi veću plaću i to je to. Neka ide. Nije to naš problem.”

Prilično je jasno da oni mogu sve, no je li ih bar malo sram?

Lecne li ih bar malo kad pročitaju rečenicu da je otišla jer se nije mogla nositi s ružnim odnosom nadređenih? Ili kada ode, zovimo je Ivana, koja već pet godina pokušava dobiti adekvatnu plaću za posao koji radi? Kad ode, zovimo ga Marko, koji je nakon 20 godina poštenog novinarskog rada bačen na početničku poziciju zato što nije baš na liniji, kada ode, zovimo je Jadranka, koja je nema adekvatan novinarski zadatak jer otvoreno kaže što misli, kad ode Zoran koji ne želi neko drugo ime i otvoreno kaze da je otišao jer su ga pokušali cenzurirati.









I na kraju, ali ne najmanje važno, pitaju li se ikad tko će i kako obraniti javnu radio televiziju?

Bojim se ne”, komentirala je Sever na ‘fejsu’. No, u kontekstu ove priče treba podsjetiti kako je Stipić sve ranije medijske napise na ovu temu demantirao, dok i sada s HRT-a ne žele komentirati radno pravne odnose svojih zaposlenika.