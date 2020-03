ISPOVIJEST ZLOSTAVLJANE ŽENE: Rezao mi je nos, šišao me, gurao na cirkular

Autor: dnevno.hr

Neka od iskustava zlostavljanih žena iznesena su ovih dana u emisiji Labirint na HRT-u.

“Par piva pa koja litrica vina, ode iz kuće u podne, dođe navečer. Možete si misliti što vas čeka doma kad on dođe. On baca, sve razbija, tjera vas van… Ma mislim, teror totalni. To više nije bila osoba s kojom sam ja živjela, njemu su se oči izobličile, čeljust, pjena na usta, ja sam se uplašila. I onda je uzeo nož. I u šupu me nagurao na cirkular, rebra, ja nisam mogla nikuda. Počeo me tući šakom u glavu, stezao mi je ruke, molila sam ga da me pusti. On je mene udarao svojom glavom, moju glavu, svu me raskrvario. Ja sam bila crna.Rezao mi je nos, odrezao komad, vrh nosa. Pa su mi zatvorili ruke, noge, oči, usta, pa su me šišali, rezali su mi nos… Ja sam bila kao rob tamo”, ispričala je jedna od zlostavljanjih žena.

A oglasila se i Neva Tolle iz Autonomne ženske kuće Zagreb koja tvrdi da je nasila po statistici sve više, ali i da je situacija uistinu dramatična. I psihijatar Ante Bagarić napominje kako se takve stavri ne samo kod nas, već i u svijetu događaju sve češće. U svemu tome, važno je da žena bude svjesna kako taj lanac treba prekinuti, ali i da ima povjerenja u nekoga. “Najopasnija faza za ženu i djecu je zapravo kada nasilnik doznaje informaciju da će ga ona napustiti” napominje Tolle te dodaje da se neka ubojstva nikako i nikada ne mogu predvidijeti, ali ipak ima situacija u kojima je taj scenarij predvidiv. -To je moguće, u gro slučajeva to je moguće. Zašto? Pa zato što to nasilje nije jednokratni incident.

Ta je žena najčešće i tražila pomoć i podršku od raznih institucija, nije dobila ono što joj je trebalo, kaže Neva Tolle dok Bagarić upozorava kako postoji mnogo instuticija koje često ne rade svoj posao, ičli ga ne rade harmonizirano.