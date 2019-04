ISPLIVALI DOKAZI? Mate Granić opstruirao je Tuđmana i radio protiv Oluje

Kako stoji u najavi novog broja Hrvatskog tjednika, u posujedu su ekskluzivne obavještajne dokumentacije o Mati Graniću, a prema tim podacima s kojima ovaj medij raspolaže bivši ministar vanjskih poslova bio je protiv vojno-oslobodilačke operacija Oluja, napuštao je sastanke pod izgovorom da mora na WC kako bi odmah dojavljivao stranim centrima Tuđmanove planove. Sve ove tvrdnje, o kojima Granićev stav nije poznat stižu u nezgodnom času po njega, jer naime bivši ministar objavljuje ovih dana knjigu Diplomatska oluja, u kojoj progovara o ključnim, ratnim godinama i događanjima iz tog perioda te među ostalim navodi kako mu je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman rekao da desničari od Ante Pavelića do danas ništa ne razumiju da su izgubili jedan rat te da bi izgubili i Domovinski rat.

Prema tvrdnjama koje je Granić izrekao za Večernji list s tom tezom da desničari ništa ne razumiju kasnije se složio i pokojni Kuharić. Na te tvrdnje na svojem je Facebook profilu žustro reagirao diplomat Tom Sunić čiju objavu u cijelosti prenosimo:

“Sada se M. Granić u VL rado poziva na Franju Tuđmana – a radio je diskretno protiv njegovih odluka, 1993-2000. Kao povratnik, službovao sam kao savjetnik u Granićevom MVP kabinetu (1993-94)– dok me nije maknuo—što sam tek saznao u SL-NN tjedan dana kasnije. Mi „ustaška emigracija“ ( J.Kušan, B. Salaj, V. Nikolić, M. Meštrović, M. Schwartz, itd.), i prije povratak u RH, poznavali smo dobro jugo-pedigree Granića i njegovog ranog MVP kabineta, tj. svi od reda bivši Tanjugovi jugo-novinari tj. ex-Udbini špicli ( Z. Bošnjak, H. Biščević et al.). U VL Granićevom laudaciju svojim pulenima A. Plenkoviću i KGK-i, Ured Predsjednika RH Granić ne spominje da svi proizlaze iz jugo-Titovog šinjela (KGK iliti „dobri moj nono“). „Vele-Hrvat“ g. Granić je 1983. bio u USA, kao savjetnik drugarice Milke Planinc, predsjednice SIV-SFRJ —partizanke, masovne ubojice i progoniteljice Hrvata ( 1945-86). Bez silne pomoći iseljenika, bez Željko Glasnović, UNDH – United Nationalist Democratic Croatians, Croatians in Australia, itd., bez „ustaških“ pesosa, dolara, maraka i funti, bez HOS dragovoljaca, iseljeničkih kontakta sa agenturama u inozemstvu, Tuđman nikada ne bi došao na vlast – niti bi RH došla na zemljopisnu kartu. Ne vjerujte puno postmortem- mirogojskom Graniću niti sanitiziranim ex-jugoslavenima i Co. koji danas pjevaju „Ave Maria gratia plena“, napisao je Sunić. Inače, Granić je svojevrsni politički otac aktualne vladajuće garniture jer u njegovoj eri rukovođenja Ministarstvom vanjskih poslova karijeru su počeli graditi i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, ali i premijer Andrej Plenković koji je svojedobno Graniću vodio kampanju za predsjednika države. Granić je i danas svojevrsno desna ruka aktualne predsjednice, a i mimo toga njegova je biografija zanimljiva. Naime, nakon smrti pokojnog predsjednika Tuđmana Granić napušta HDZ i osniva Demokratski centar, ali nedugo potom napušta političke vode te osniva konzultantsku tvrtku Magra koja je neko vrijeme solidno poslovala pa je tako primjerice 2010.godine zabilježila prihod od 11,8 milijkuna kuna, ali već tri godine kasnije prihod pada na 675 tisuća kuna, jedno vrijeme šisalo se o Granićevim poslovnim problemima, a sam Granić u više se navrata hvalio da je za života imao nekoliko karijera. Startao je kao liječnik, pa sveučilišni profesor i najmlađi dekan u povijesti zagrebačkog Medicinskof fakulteta, koncem 80-ih bio je član alternativne komisije za izradu ustava, a uvođenjem višestranačja Granić postepeno ulazi u politiku te postaje pomoćnik zapovjednika stožernog saniteta. U srpnju 91-e preko Gregorića Tuđman ga poziva da postane potpredsjednik Vlade nacionalnog jedinstva što ovaj pristavlja ostavljajući se liječničkog poziva. Kroz političku karijeru naredao je niz funkkcije od toga da je bio glavni pregovarač s JNA, do toga da je ustrojio Ured za izbjeglice, pregovarao sa sindikatima, a zatim postao i ministar vanjskih poslova te u toj ulozi vodio pregovore o zaustavljanju rata u BiH, od Splita do Daytona.