ISLAMSKI TERORISTI U BIH: SOA Saboru podnijela izvještaj o sigurnosti, glavna tema – VEHABIJE

Autor: Hina

Nakon trosatne sjednice saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na kojoj su razmatrana i prihvaćena izvješća sigurnosnih službi za 2018., ravnatelj Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) Daniel Markić izjavio je novinarima kako vjeruje da će s vodstvom Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH razjasniti optužbe da hrvatski obavještajci vrbuju i naoružavaju selefije (islamske ekstremiste) u BiH.

Markić je više puta rezolutno demantirao tu priču, koja je krenula nakon tvrdnji ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića da SOA vrbuje selefije kako bi potvrdila optužbe predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović o tisućama radikalnih islamista u BiH.

Markić: Vjerovao sam da dobro surađujemo s OSA-om

“Vrlo je zanimljivo, čak i šokantno ono što se događa u BiH, i vjerujem da ćemo tu situaciju što prije razjasniti, jer je to potrebno i njima i nama i svim našim partnerima. Nije mi posve jasno što se desilo. Do sada smo imali suradnju na području borbe protiv terorizma s OSA-om i želim reći da SOA u BiH ima samo jednog sugovornika, a to je OSA, meni kao ravnatelju SOA-e sugovornik je ravnatelj OSA-e. Nadam se da ćemo to razjasniti”, izjavio je Markić novinarima.

Kaže kako je na dan kada je izašla u javnost afera s navodnim vrbovanjem selefija cijeli dan proveo s ravnateljem OSA-e na skupu kojem je tema bila borba protiv terorizma.

“Do tog dana, kao ravnatelj SOA-e, bio sam uvjeren da mi dobro surađujemo, čak smo na tom skupu donijeli odluke kako poboljšati suradnju na osnovu ideja moje službe. Nadam se da će se to realizirati čim pojasnimo ovu situaciju“, kazao je Markić.

Odbacio optužbe da je hrvatska služba vrbovala islamiste

Odbacio je optužbe da je hrvatska služba vrbovala i naoružavala radikalne islamiste. “Naravno da toga nije bilo i to jasno negiram. Naravno da je SOA razgovarala s tim osobama, i dalje hoće razgovarati jer moramo radi vlastite i sigurnosti naših susjeda, te sigurnosti EU-a i NATO-a”, rekao je.

“Ukazali smo na osobu koja je za nas bila suspektna i ukazali što ta osoba radi. Mi smo s H. Č. razgovarali, znamo tko je i o tome smo obavijestili našu partnersku službu u BiH. Dobili smo jasan odgovor OSA-e, ali prepuštam njima da se izjasne o tome”, rekao je.

Na pitanje kakav je odgovor OSA-e dobio, odgovorio je: “Mogu samo reći što smo mi napravili i rekli, i spreman sam to i deklasificirati, ako bude bilo koja istraga vezana za neki nadzor u BiH”.

Negirao je i optužbe da je SOA od više osoba tražila suradnju ili, ako odbiju, prijetila izgonom iz Hrvatske.

Markić se neće sastati s Mektićem

Markić se neće sastati s Mektićem, koji je u Zagrebu zbog zdravstvenih problema. “Nemamo suradnju s gospodinom Mektićem, čini mi se da on nema ni ovlasti nad tamošnjom službom, ali neću ja tumačiti kako funkcionira sigurnosno-obavještajni sustav u BiH. Drago mi je za gospodina Mektića da je našao dobre doktore u Hrvatskoj i nadam se da će se izliječiti”, poručio je.

Kaže da ga zabrinjava povratak onih koji su ratovali s ISIL-om, jer čim je netko bio na ratištu i vojno djelovao, naravno da a priori postoji opasnost. Što se brojki tiče, u SOA-i procjenjuju da je bilo oko tisuću odlazaka.

“Možda se vratilo oko 35 posto, 30 posto je možda i poginulo, a to ćemo sve nastojati provjeriti s partnerima”, dodao je.

Nema straha od radikalnog desnog ekstremizma

S obzirom na nedavni teroristički napad na Novom Zelandu, Markić ocjenjuje kako nema straha od radikalnog desnog ekstremizma kod nas. “Ne, vjerujem da ta scena kod nas nije razvijena, ali kada gledamo smjernice rada službe, to je jedna od stavki”, poručio je.

U vezi informacija da je ubojica s Novog Zelanda boravio u Hrvatskoj, kazao je da surađuju s njihovim službama, “imamo puno informacija, već ih dijelimo”.

“Odmah smo počeli suradnju s tamošnjom službom, ali nemamo ništa znakovito što bi moglo ukazati da je imao ikakvo negativno djelovanje u Hrvatskoj ili da je imao kontakte koji bi mogli ukazivati da će nešto počiniti”, pojasnio je Markić.

Najavio je da će SOA do kraja mjeseca publicirati izvješće u kojem će se vidjeti presjek njezina rada i procjene za budućnost.

Najbitnija je vanjska stabilnost jer sve prijetnje proizlaze iz moguće nestabilnosti, pa i terorizam. Naša služba, sama, bilateralno s drugim službama i u sklopu NATO-a i EU-a investira iznimno puno u borbu protiv terorizma, ali smatram da je, što se tiče Hrvatske, prijetnja relativno niska, kaže Markić.

Ostojić: Optužbe iz BiH radi dnevno-političkih potreba

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić ustvrdio je da su članovi Odbora čelnicima službi postavljali vrlo konkretna pitanja na koja su dobili konkretne odgovore te da su zadovoljni dobivenim informacijama.

Što se tiče obavještajnog problema s BiH, Ostojić je rekao da će pitati OSA-u što oni misle.

“Markić je bio vrlo precizan i rekao je da još nije dobio odgovor od partnerske službe, prema tome, ne mogu komentirati nešto što trenutno ne postoji. Što se tiče odgovora koje smo dobili sve je točno rečeno. Onaj tko ne da argumente ima ozbiljan problem”, istaknuo je.

Hrvatska je daleko ispred BiH po tome, kazao je, kod nas se ne može dogoditi da netko bez argumenata optuži zemlju članicu EU-a da naoružava teroriste, i to zemlju koja je zainteresirana da bude sudionik antiterorističke koalicije.

Tu se očito radi o potrebama dnevno-političke situacije u BIH, a prelomilo se preko Hrvatske, ocijenio je Ostojić.