ISKUSNI POMORAC ZA DNEVNO: Bojim se da je teško očekivati dobre vijesti, more je ledeno, a vjetar ubojit

Autor: Dnevno, B.V.

Sudbina Dine Miškića iz Šibenika, kapetana broda Bourbon Rhode još je uvijek nepoznata. Traga se za njim, kao i za 11-ero ljudi, koje je uslijed Atlantika zahvatio snažni uragan Lorenzo. Tegljač za opskrbu na kojem su plovili, potonuo je oko 1200 nautičkih milja od otoka Martinique, a iako je površina izrazito velika, operacija potrage je intezivna.

Potaknut nesretnim događajem, o svim problemima s kojima se susreću, odlučio je progovoriti pomorac s dugogodišnjim iskustvom (podaci ostaju poznati redakciji). Naš nas sugovornik upućuje u ono što je sasvim logično, a to je da u današnje vrijeme satelitskih komunikacija, nije apsolutno nikakvi problem imati kvalitetne podatke o trenutnom vremenu. Također, svi znaju da se kod tako dalekih prekomorskih putovanja brodom, mora najozbiljnije voditi računa o dugoročnoj vremenskoj prognozi. “Uragan se ne izbjegava, tj. plan putovanja broda se ne mijenja kad ti se uragan nađe na putu, nego se uragan prati od početka stvaranja i u slučaju potrebe, mijenja se plan putovanja broda, ako treba i više puta”, upozorio nas je bivši pomorac.

Na pitanje, kako i zašto je onda Bhurbon Rhode kapetana Miškića plovio prema uraganu, naš nam pomorac govori: “Brod je imao potrebnu opremu,a niti ne sumnjam u znanje kapetana Dina Miškića. Kapetan Miškić je vjerojatno podlegao pritisku uprave firme da ide najkraćim putem i pokuša što prije stići na odredište. Najkraći put nije uvijek, na žalost i najbrži, tj.najbolji”. Nesretni događaj usred olujnog Atlantika, dokazuje ispravnost ovih tvrdnji.

Prepričao nam je dijeliće svojeg pomorskog iskustva i opisao kako kompanije svijesno dovode svoje zaposlenike u životnu opasnost, samo kako bi na odredište stigli brže i jeftinije. “Bio sam zapovjednik na ‘offshore’ brodovima od samo 40-ak metara dužine. Plovio s njima iz Sjevernog mora u Istočni Mediteran i Zapadnu Afriku, iz Istočnog Mediterana u Južnu Ameriku, poštivajući pisana i nepisana pravila struke, ne prkoseći ‘majci prirodi’. Dovodio sam brodove na odredište neokrznute. Imao sam problema s pritiscima uprave firme zbog, ponekad dužeg putovanja i manjeg kašnjenja. Međutim, meni su jedino na umu bili sigurnost ljudskih života na moru i brodova”, prepričava nam čovjek s dugogodišnjim iskustvom iza sebe, dodajući kako je praćenje vremenske prognoze nasred oceana “svetinja”, jer u slučaju ulaska brodom u olujne vrtloge, teško je očekivati pravovremenu pomoć. Čovjek na sred oceana, ostaje prepušten sam sebi.

Naš se sugovornik poziva na informacije objavljene u medijima o potonuću broda. “Ako je točna objavljena informacija da su bili udaljeni 60 nautičkih milja od uragana, tj.od njegova “oka”,znači da ih je zahvatio rub njegova najgušćeg, tj. najjačeg dijela. U praksi se nastoji postići udaljenost, ako je to ikako moguće, od 200 do 250 nautičkih milja od “oka” uragana. Jedna nautička milja je 1,852 km. Samo “oko” uragana je promjera oko 30 nautičkih milja, to je područje tzv “doldruma” ili tišine”, objašnjava nam naš sugovornik. Boji se da je teško više očekivati dobre vijesti: “Ako su dospjeli u more,u kombinaciji vjetra brzine oko 200 km na sat i valova visine 15-20 metara, mogli su izdržati od par minuta do pola sata, maksimalno”.





Zaključno nas je sugovornik uputio u problem tretmana ljudi koji veći dio života provode na morskoj pučini te se pita gdje su tu država, ministarstvo i sindikati pomoraca. Sam sebe, kao i sve one koji su još u tome poslu naziva “bijelim robljem”. Kako i nebi, dokle god se kompanijama dopušta da kapetane tjeraju kraćim putevima, vodeći se isključivo profitom, a ne brinući za njihove živote.