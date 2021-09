ISKRENI ZET-ov UHLJEB: ‘Radim u kancelariji, prepisujem tri rečenice dnevno i ostatak dana sam slobodan. Radim 15 minuta dnevno, plaća 7500 tisuća kuna’

Autor: D.D

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ovoga je tjedna dosta opširno govorio o ”Zagrebačkom električnom tramvaju”. Gradonačelnika zabrinjava povećanje automobila u gradu i smanjenje putnika u ZET−u.

‘’U tom smislu razriješili smo NO ZET-a i imenovali nove članove. Do kraja tjedna bit će raspisan natječaj i za novu Upravu. U Nadzorni odbor imenovali smo Marka Slavulja, prometnog stručnjaka, Marka Borskog, stručnjaka za radno i trgovačko pravo, te Sanju Stojić, poreznu stručnjakinju’, rekao je Tomašević na svojoj redovitoj press konferenciji.

No problem je puno, puno dublji od gubitka putnika. ZET je oduvijek u očima građana slovio kao tvrtka koja pruža utočište svima kojima treba posao ili ‘’zaklon’’. Bivšem i pokojnom gradonačelniku ova tvrtka služila je kao mjesto gdje uhljebi niču kao gljive poslije kiše. Tomašević to izgleda sve zna i polako, ali sigurno krenula je ‘’akcija’’.

Operator prometa opterećen je dugovima, pričama o brojnim ljudima koji imaju tri minute posla dnevno kao i flotom tramvaja i autobusa koji se često kvare. Hvaljen HRT-ov politički magazin ‘’Labirint’’, koji je neopravdano skriven na HRT-u 4 i zapravo nikad ne znaš kada se emitira, objavio je seriju priloga s najpoznatiji ZET-ovim zviždačem Nevenom Brnjasom. U nastavku donosimo neke najzanimljivije dijelove njegovih izjava iz već spomenute emisije, kako bismo i kroz jednog zaposlenika shvatili kompleksnost problema koje more ZET, a koje polako, ali sigurno dolaze na red kod novog gradonačelnika.

‘’Radim u kancelariji, prepisujem tri rečenice dnevno i ostatak dana sam slobodan i prenesem tri ili četiri papira do servisa. Radim nekih 15 minuta dnevno, a ostatak dana kao što sam rekao sam slobodan. Plaća mi je 7500,00 kn’’, rekao je Brnjas u prvim sekundama priloga koji je emitiran prošle godine u listopadu, a s kojim želimo naglasiti s čime se novi gradonačelnik mora uhvatiti u koštac.

Brnjas je inače diplomirani inženjer prometa, a o svojim dnevnim obvezama još dodaje.









‘’Oni vam imaju foru, ako kažete da ništa ne radite, oni vam imaju jednu knjigu i onda vam daju da je prepisujete, a paralelno tu isto knjigu već sto ljudi prepisuje’’, otkrio je najpoznatiji ZET-ov zviždač.

Ne raditi gotovo ništa, a primati dobru plaću apsurd je na koji Brnjas upozorava već godinama, otkriva i kako ih je previše u tvrtki, svake godine sve više. Zapošljavalo se bez kriterija, tvrdi Brnjas.

‘’Sav kadar koji je u kancelarijama, po mojoj procjeni jedno 30 posto njih nema posla. To su sve ljudi koji su dovedeni iz vana i nemaju posla kao ni mi koji smo ovdje već duže vrijeme. Spavači s visokim koeficijentima, njima se plaća kreće od 12000,00 do 14000,00 tisuća kuna, to su sve ljudi koji su bili na visokim pozicijama pa su maknuti pa su stavljeni u kako ih mi zovemo spavaonice. Poanta je u ZET-u samo da dođete i odete na vrijeme’’, završio je Brnjas.

Emisija ‘’Labirint’’ navodi kako je Brnjas završio u spavačima, jer godinama upozorava na nepravilnosti u samoj kompaniji. Osvrnuo se i na tehničku ispravnost tramvaja i autobusa.









‘’Imam fizički dokaz da tramvaji ostaju bez kočionog sustava u vožnji, koga interesira nek dođe i nek pogleda, pa kad pogleda nek mi kaže u lice da ja i svi ti vozači lažemo’’, rekao je Brnjas.

Zviždač je podnio kaznenu prijavu i sve prijavio USKOK-u.

‘’Ne pričam na pamet, imam taksativni popis, kada se to dogodilo, u kojim tramvajima, vrijeme, lokaciju, dakle sve. Ovdje se ne radi o jednom vozaču nego o njih 60, za jednog možete reći da laže, ali za njih 60 ne možete’’, jasan je Brnjas.

Brnjasov poslodavac na sve njegove izjave tada je odgovorio tužbama i degradacijom, a u spomenutoj emisiji demantirali su sve njegove navode o ‘’brojnim nepravilnostima i nezakonitostima u radu poslodavca, osobito u prometnom i tehničkom dijelu’’.

Na potezu su novi Nadzorni odbor, a uskoro i Uprava.