‘ISKOMPLEKSIRAN, PAKOSTAN I LJUBOMORAN NA PLENKOVIĆA’ HDZ-ovci se obrušili na predsjednika, brane premijera kao lavica svoje mlade

Autor: Dnevno.hr

HDZ je na Facebooku objavio status o predsjedniku Zoranu Milanoviću, prenosimo ga u cijelosti:

“Kako možeš pomoći svom narodu ako sve okrećeš protiv sebe?

Šveđane naziva ‘fašistima’ i ‘nabija ih…’, fućka mu se za europska sredstva u jeku najgore krize, na dnevnoj bazi vrijeđa SAD, Francusku, Ukrajinu & ‘korumpirane Ukrajince’, Njemačku & ‘male Švabe’, Veliku Britaniju, pljuje po NATO i EU, želi uvući Hrvatsku u sukob sa zapadnim partnerima. Da je do Milanovića, Hrvatska bi bila izolirana od europskih fondova i svih saveznika, a Hrvati u BiH napušteni kao u njegovome premijerskom mandatu. Današnja Hrvatska: Na jednoj strani Milanović, Raspudić, Beljak, Radnička fronta – na drugoj svi ostali. Na jednoj jačanje savezničke suradnje i #sigurnost u okviru NATO-a i EU-a, na drugoj moskovski čovjek s Pantovčaka & blokada i izolacija Hrvatske. Smjer za budućnost i smjer za prošlost.





Jesu li Milanoviću na prvom mjestu ruski ili hrvatski interesi?

Glasan kada treba braniti Kremlj, još se u veljači – prije ruske agresije na Ukrajinu – otvoreno protivio širenju NATO-a. No tada se još nije bio dosjetio zlorabiti Hrvate u BiH za svoje proruske stavove. Koliko mu je stvarno stalo do njih pokazivao je dok je ‘hrabro’ u crvenom šuškavcu podupirao Komšića i tzv. građansku BiH, radovao se kada im je drugi narod nametao političke predstavnike, a kao premijer pune 4 godine na Europskom vijeću nije izustio nijedno slovo o nepravednom Izbornom zakonu BiH i majorizaciji Hrvata – i to dok su im se otimala prava. Bio je šutljivi, nezainteresirani poltron kada je trebao zastupati Hrvatsku i Hrvate u BiH!

I sada, dok ispucava ‘ćorke’ o blokadi, ne samo da ide na ruku Kremlju koji provodi svirepu agresiju nad Ukrajinom, nego u biti i učvršćuje poziciju onima koji preglasavaju Hrvate u BiH. Iskompleksiran, pakostan i ljubomoran na Andreja Plenkovića, jedini ‘uspjeh’ koji on može postići jest to da samu Hrvatsku izloži ‘vetu’ i ‘blokadama’ – čije će žrtve biti Hrvatski građani. I to u jeku najvećih sigurnosnih, gospodarskih i energetskih neizvjesnosti”, napisali su.