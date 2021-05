‘ISISALI SU VIŠE OD POLA MILIJARDE KUNA’! Domovinski pokret ponovio optužbe, Možemo! tvrdi da su ‘sva izvješća prošla reviziju’

Autor: Daniel Radman

Domovinski pokret ponovio je optužbe na račun čelnika platforme Možemo! zbog, kako kažu, ‘isisavanja više stotina milijuna kuna iz proračuna Grada Zagreba i Državnog proračuna RH te pozvao njegove čelnike – posebice Tomislava Tomaševića, Radu Borić i Sandru Benčić – da javno objave koliko su od tog novca potrošili sebi na plaće, honorare i putovanja.

“Ta organizirana mreža, koju su razapeli prvaci Možemo, služi samo jednoj suštinskoj svrsi: skrivanju traga našeg novca“, stoji u priopćenju DP-a.

Iz Škorine stranke tvrde kako se “iz dana u dan otkrivaju neslućeni razmjeri pljačke javnog novca”, pa je tako nakon početno utvrđenih 80 milijuna kuna, brojka jučer bila 212 milijuna kuna, a danas je narasla na više od pola milijarde kuna.

‘Ne napadamo ih iz ideologije’

“Rada Borić i svi stari, iskusni kadrovi iz Možemo zato šute. Šute, jer ne mogu odgovoriti. Na brojke i dokumente, ne mogu odgovoriti! Rado, Teodore, Sandra, Tomislave i ostali iz Možemo – objavite javno koliko je svatko od vas primio milijuna kuna osobno za plaće, honorare, dnevnice i putne naloge“, pozvali su ih i dodali kako ih ne napadaju iz ideologije, već se bave isisavanjem stotina milijuna kuna.

“Stoga, ovime pozivamo Tomaševića i Možemo!, Radu Borić , Sandru Benčić i Teodora Celakoskog da konačno javno odgovore: 1. Koliko su udruge kojima su oni bili ili jesu na čelu, u razdoblju od 2012. do danas, ukupno primile novca od Grada Zagreba, a koliko od ministarstava i institucija vezanih uz državni proračun? Od kojih sve i koliko točno? 2. Koliko je točno od tih novaca ukupno isplaćeno svakom od njih pojedinačno i to za plaće, honorare, putne naloge? 3. G. Tomaševiću, koliko je ukupno od tog novca završilo kod vas osobno? Jesu li, kako smo obaviješteni, vaša plaća, vaši honorari i putni nalozi višestruko prelazili mjesečni iznos plaća kirurga, profesora, radnika koji, za razliku od vas, uistinu rade teške, naporne i odgovorne poslove? Koliko točno novca ste primili g. Tomaševiću? Zašto to krijete od građana Zagreba g. Tomislave Tomaševiću ako se time, kako ste rekli, ponosite?”, pitanja su koja su otvoreno postavili putem Facebooka.

Sve se financira preko javnih natječaja

Tomislav Tomašević u više je navrata odgovorio Škori. “Udruge, to bi trebali znati, financiraju se preko javnih natječaja. Ti novci moraju proći reviziju i moraju se namjenski trošiti. Danas ste rekli da su podaci javni i legalni. Pozivam sve institucije da mi prekopaju sve knjige”, poručio je jučer nakon sličnih optužbi.

Danas se također osvrnuo na financiranje udruga kojih su članovi Možemo bili članovi.

“Oni (Domovinski pokret, op.a.) su i sami na konferenciji za medije jučer, ustvrdili da su to sve javno dostupni podaci koji su transparentni i svima dostupni, da tu nema ništa, budući da su ta izvješća isto tako prošla reviziju. Ponavljam da se sve udruge financiraju, pa i tako i one koje sam ja vodio, poput te Zelene akcije, na način da dobivaju projekte na javnim natječajima, bore se za te projekte i natječu se s drugim udrugama i s drugim projektima. Ukoliko izbore te projekte na javnim natječajima slično kao i privatna poduzeća u javnim nabavama, onda svaka kuna mora biti potrošena onako kako je specificirano samim proračunom, to se mora izvijestiti i to opet mora proći reviziju i nitko ne može staviti ni kunu u džep”, rekao je Tomašević.