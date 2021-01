IPAK LAKŠE DO OBNOVE NAKON POTRESA: Poprilično nevjerojatno, u državnom aparatu bore se dvije struje, jedna ne želi digitalizaciju

Čini se kako za predaju zahtjeva za obnovu zgrada nakon potresa ipak neće biti potrebno priložiti nekoliko desetina dokumenata i fizičkom obliku jer, kako javlja Jutarnji list, u tijeku je pojednostavljenje procesa.

Stoji tako kako će građani uz zahtjev priložiti dakako, ime i prezime, ali i OIB po kojem će onda državni službenici prikupiti dodatnu dokumentaciju.

“Ovaj tjedan smo si dali zadatak da još jednom prođemo dokumentaciju potrebnu za obnovu kako bismo vidjeli što možemo pojednostaviti. Budući da se mijenja zakon, još ćemo dodatno sve pročistiti”, rekao je Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

S druge strane, Bernard Gršić, državni tajnik u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva potvrdio je kako se radi na digitalizaciji čitavog procesa, no Jutarnji otkriva kako situacija ipak nije tako jednostavna. U samom državnom aparatu zaduženom za obnovu, naime postoje dvije struje. Jedna se zalaže da građani sami podnose zahtjeve i popratnu dokumentaciju dok druga traži da se zahtjev provede tako da državni službenici izvuku podatke, a da građani podnesu samo one dokumente do kojih država ne može. No, ovi potonji malobrojni su.

Nadalje, njih brine i činjenica da je Fond za obnovu Zagreba i okolice do sada odobrio samo 29 zahtjeva za isplatu sredstava, a tisuće su navodno u obradi.









Navode također i kako su od Ministarstva pravosuđa zatražili pripremu statične baze u kojem bi se vidjelo vlasničko stanje u zemljišnim knjigama u Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji na dan potresa, a u koju bi se sada uvrstili i stanovnici Sisačko-moslavačke županije.

U konačnici, državni tajnik Uhlir otkrio je i kako se radi na tome da se različite baze povežu, ali tvrdi “one nisu rađene tako da međusobno komuniciraju”.

“Da proces ne bi stao, svi mogu zahtjev podnositi u papirima, ali kada se bude moglo digitalno rješavati, onda će se prijeći na taj model. Do sada smo zaprimili stotinjak zahtjeva. Tko je bio uporan, taj je podnio zahtjev”, zaključuje.